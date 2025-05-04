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Англия
04 мая 2025, 18:47 | Обновлено 04 мая 2025, 20:01
711
0

Челси – Ливерпуль. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор поединка 35-го тура Английской Премьер-лиги

04 мая 2025, 18:47 | Обновлено 04 мая 2025, 20:01
711
0
Челси – Ливерпуль. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

4 мая в 18:30 проходит центральный поединок 35-го тура Английской Премьер-лиги.

Команды Челси и Ливерпуль проводят игру на стадионе Стэмфорд Бридж в Лондоне.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Ливерпуль досрочно стал чемпионом (82 очка), а Челси занимает 5-ю позицию (60).

Энцо Фернандес открыл счет для Челси уже на 3-й минуте (1:0).

Во втором тайме курьезный автогол провел Джарелл Куанса. Челси удвоил перевес над Ливерпуля (2:0).

ГОЛ! 1:0. Энцо Фернандес, 3 мин

ГОЛ! 2:0. Джарелл Куанса, 56 мин (автогол)

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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