Челси – Ливерпуль. Видео голов и обзор матча (обновляется)

4 мая в 18:30 проходит центральный поединок 35-го тура Английской Премьер-лиги.

Команды Челси и Ливерпуль проводят игру на стадионе Стэмфорд Бридж в Лондоне.

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Ливерпуль досрочно стал чемпионом (82 очка), а Челси занимает 5-ю позицию (60).

Энцо Фернандес открыл счет для Челси уже на 3-й минуте (1:0).

Во втором тайме курьезный автогол провел Джарелл Куанса. Челси удвоил перевес над Ливерпуля (2:0).

ГОЛ! 1:0. Энцо Фернандес, 3 мин

ГОЛ! 2:0. Джарелл Куанса, 56 мин (автогол)