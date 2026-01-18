ФОТО. Хавбек Баварии вернулся на поле после 6 месяцев пропуска из-за травмы
Джамал Мусиала вышел на замену и сделал голевую передачу
22-летний полузащитник мюнхенской «Баварии» Джамал Мусиала завершил длительный период восстановления после тяжелой травмы ноги и вернулся к игре в официальном матче Бундеслиги.
5 июля 2025 года во время четвертьфинала клубного чемпионата мира против ПСЖ (0:2) Мусиала получил серьезную травму – перелом малоберцовой кости и вывих щиколотки, что выбило его из игры почти на 6 месяцев.
17 января 2026 года в матче 18-го тура Бундеслиги против РБ Лейпциг (5:1) Мусиала вышел на замену на 87-й минуте после длительного перерыва в выступлениях.
Джамал мгновенно проявил себя и уже через минуту после выхода отдал голевую передачу на Майкла Олисе, который установил окончательный счет в игре (5:1.
Тренер «Баварии» Венсан Компани подтвердил, что Мусиала хорошо проявил себя на тренировках и постепенно интегрируется обратно в командный состав.
ФОТО. Хавбек Баварии вернулся на поле после 6 месяцев пропуска из-за травмы
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Дмитрий Пидручный и Виталий Мандзын улучшили свои позиции
Алексей присоединился к Полесью в Испании