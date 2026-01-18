Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Хавбек Баварии вернулся на поле после 6 месяцев пропуска из-за травмы
Германия
18 января 2026, 19:53 | Обновлено 18 января 2026, 20:16
Джамал Мусиала вышел на замену и сделал голевую передачу

Getty Images/Global Images Ukraine

22-летний полузащитник мюнхенской «Баварии» Джамал Мусиала завершил длительный период восстановления после тяжелой травмы ноги и вернулся к игре в официальном матче Бундеслиги.

5 июля 2025 года во время четвертьфинала клубного чемпионата мира против ПСЖ (0:2) Мусиала получил серьезную травму – перелом малоберцовой кости и вывих щиколотки, что выбило его из игры почти на 6 месяцев.

17 января 2026 года в матче 18-го тура Бундеслиги против РБ Лейпциг (5:1) Мусиала вышел на замену на 87-й минуте после длительного перерыва в выступлениях.

Джамал мгновенно проявил себя и уже через минуту после выхода отдал голевую передачу на Майкла Олисе, который установил окончательный счет в игре (5:1.

Тренер «Баварии» Венсан Компани подтвердил, что Мусиала хорошо проявил себя на тренировках и постепенно интегрируется обратно в командный состав.

Джамал Мусиала Бавария возвращение Венсан Компани РБ Лейпциг чемпионат Германии по футболу Бундеслига
Николай Степанов
