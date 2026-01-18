Вингер Полесья нашел себе новый клуб. Достигнуто предварительное соглашение

Португальский вингер «Полесья» Андре Гонсалвеш может продолжить карьеру в «Вересе». Об этом сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, клубы достигли предварительного соглашения по аренде 22-летнего футболиста. В клубе из ровно португальца рассматривают как замену Самуэля Нонго, который в качестве сводного агента присоединится к «Элбасани». Закрытие сделки по Гонсалвешу ожидается в ближайшее время.

В текущем сезоне португальский вингер провел десять матчей на клубном уровне во всех турнирах, без результативных действий. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 400 тысяч евро.

Ранее сообщалось о том, что «Полесье» продлило контракт с капитаном команды.