Легенда Баварии мог перебраться в Казахстан. Условия были согласованы
Томас Мюллер мог присоединиться к «Актобе»
Немецкий полузащитник «Ванкувер Уайткепс» Томас Мюллер мог продолжить карьеру в «Актобе». Об этом сообщает телеграм-канал «AmanVibe».
По информации источника, легенда мюнхенской «Баварии» согласовал условия переход с представителем чемпионата Казахстана, но отказался от трансфера после того как узнал, что в стране недостаточно качественных полей.
В прошедшем сезоне Томас Мюллер провел 62 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 17 забитыми мячами и 12 голевыми передачами.
Ранее Томас Мюллер рассказал о отношениях с Месси.
