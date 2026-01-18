Легенда Баварии мог перебраться в Казахстан. Условия были согласованы

Немецкий полузащитник «Ванкувер Уайткепс» Томас Мюллер мог продолжить карьеру в «Актобе». Об этом сообщает телеграм-канал «AmanVibe».

По информации источника, легенда мюнхенской «Баварии» согласовал условия переход с представителем чемпионата Казахстана, но отказался от трансфера после того как узнал, что в стране недостаточно качественных полей.

В прошедшем сезоне Томас Мюллер провел 62 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 17 забитыми мячами и 12 голевыми передачами.

Ранее Томас Мюллер рассказал о отношениях с Месси.