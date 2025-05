Неревоятный Лэмпард. Известно, какие клубы разыграют третью путевку в АПЛ

3 мая состоялись матчи 46-го тура английского Чемпионшипа, по итогам которого сформировались пары плей-офф за повышение в классе.

«Бристоль Сити» сыграет против «Шеффилд Юнайтед», в другом противостоянии сойдутся «Ковентри» и «Сандерленд». Прямую путевку в элитный дивизион ранее завоевали «Лидс» и «Бернли».

Стоит отметить прогресс «Ковентри» – клуб занимал 17-е место в начале сезона, но в ноябре его возглавил бывший футболист Фрэнк Лэмпард. Наставник сумел поднять команду в плей-офф и теперь имеет шанс побороться за третью путевку в Английскую Премьер-лигу.

