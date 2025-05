Беспроигрышная домашняя серия Тоттенгема в еврокубках. Известно сколько игр

Тоттенхэм Готспур в первом полуфинальном матче Лиги Европы обыграл на своем поле норвежский Буде-Глимт со счетом 3:1.

Эта победа продлила беспроигрышную домашнюю серию Тоттенгема в еврокубках до 20 матчей (если не учитывать техническое поражение от Ренна 0:3).

В этих матчах Тоттенхэм победил 16 раз, еще 4 раза была зафиксирована ничья. В этих 20 домашних матчах лондонцы забили 55 голов.

Including qualifiers, Tottenham are now unbeaten in their last 20 home matches in European competitions.



WWWWWWWWWWWDDWWDWWDW



◉ Goals: 55

◉ Conceded: 13

◉ Clean sheets: 11



The longest ongoing home run of any English side who has featured in Europe this season.👏 pic.twitter.com/weG0vYxPQD