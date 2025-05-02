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Лига Европы
02 мая 2025, 01:30 | Обновлено 02 мая 2025, 01:55
16
0

Контраст между еврокубками и АПЛ. МЮ демонстрирует бешеную результативность

Манчестер Юнайтед в полуфинальном матче против Атлетика отметился тремя голами.

02 мая 2025, 01:30 | Обновлено 02 мая 2025, 01:55
16
0
Контраст между еврокубками и АПЛ. МЮ демонстрирует бешеную результативность
Getty Images/Global Images Ukraine

В первом полуфинальном матче Лиги Европы Манчестер Юнайтед уверенно разобрался в Бильбао с местным Атлетиком со счетом 3:0.

Три гола "красные дьяволы" забили в первом тайме, показав в первой половине игры стопроцентную реализацию ударов в створ ворот (3 удара в створ, 3 гола).

Интересен тот факт, что в 7-ми матчах Лиги Европы в 2025 году Манчестер Юнайтед забил больше голов, чем в 15-ти матчах АПЛ с начала года.

  • 19 - голы в 7-ми матчах Лиги Европы в 2025 году;
  • 18 - голы в 15-ти матчах АПЛ в 2025 году.
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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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