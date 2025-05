Контраст между еврокубками и АПЛ. МЮ демонстрирует бешеную результативность

В первом полуфинальном матче Лиги Европы Манчестер Юнайтед уверенно разобрался в Бильбао с местным Атлетиком со счетом 3:0.

Три гола "красные дьяволы" забили в первом тайме, показав в первой половине игры стопроцентную реализацию ударов в створ ворот (3 удара в створ, 3 гола).

Интересен тот факт, что в 7-ми матчах Лиги Европы в 2025 году Манчестер Юнайтед забил больше голов, чем в 15-ти матчах АПЛ с начала года.

