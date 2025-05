Тоттенхэм забил свой первый с 1971 года еврокубковый гол на 1-й минуте

В первом матче полуфинала Лиги Европы «Тоттенхэм» принимает норвежский «Буде-Глимт».

Уже на первой минуте матча лучший бомбардир «Тоттенхэма» в сезоне во всех турнирах, валлийский форвард Бреннан Джонсон отметился голом.

Этот гол стал уже 17-м для Джонсона в сезоне 2024/25 за «Тоттенхэм» во всех турнирах.

«Тоттенхэм» лишь во второй раз в своей истории забил гол на 1-й минуте матча в еврокубках.

Впервые это удалось команде из Лондона в декабре 1971 года, когда в матче Кубка УЕФА был забит гол на первой минуте игры в ворота «Рапида» из Бухареста.

