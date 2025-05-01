Тоттенхэм забил свой первый с 1971 года еврокубковый гол на 1-й минуте
Произошло это в полуфинальном матче Лиги Европы против «Буде-Глимта»
В первом матче полуфинала Лиги Европы «Тоттенхэм» принимает норвежский «Буде-Глимт».
Уже на первой минуте матча лучший бомбардир «Тоттенхэма» в сезоне во всех турнирах, валлийский форвард Бреннан Джонсон отметился голом.
Этот гол стал уже 17-м для Джонсона в сезоне 2024/25 за «Тоттенхэм» во всех турнирах.
«Тоттенхэм» лишь во второй раз в своей истории забил гол на 1-й минуте матча в еврокубках.
Впервые это удалось команде из Лондона в декабре 1971 года, когда в матче Кубка УЕФА был забит гол на первой минуте игры в ворота «Рапида» из Бухареста.
1 - Tottenham Hotspur have scored in the opening minute of a match in a major European competition for only the second time, after December 1971 in the UEFA Cup against Rapid Bucharest. Dream. pic.twitter.com/SFOUIqsxRu— OptaJoe (@OptaJoe) May 1, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команды встречались в полуфинале Лиги конференций
Лионель и Криштиану стали легендами спорта, а Ламин уже сейчас опережает их график