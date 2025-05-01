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  4. Тоттенхэм забил свой первый с 1971 года еврокубковый гол на 1-й минуте
Лига Европы
01 мая 2025, 23:20 |
105
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Тоттенхэм забил свой первый с 1971 года еврокубковый гол на 1-й минуте

Произошло это в полуфинальном матче Лиги Европы против «Буде-Глимта»

01 мая 2025, 23:20 |
105
0
Тоттенхэм забил свой первый с 1971 года еврокубковый гол на 1-й минуте
Getty Images/Global Images Ukraine. Тоттенхэм

В первом матче полуфинала Лиги Европы «Тоттенхэм» принимает норвежский «Буде-Глимт».

Уже на первой минуте матча лучший бомбардир «Тоттенхэма» в сезоне во всех турнирах, валлийский форвард Бреннан Джонсон отметился голом.

Этот гол стал уже 17-м для Джонсона в сезоне 2024/25 за «Тоттенхэм» во всех турнирах.

«Тоттенхэм» лишь во второй раз в своей истории забил гол на 1-й минуте матча в еврокубках.

Впервые это удалось команде из Лондона в декабре 1971 года, когда в матче Кубка УЕФА был забит гол на первой минуте игры в ворота «Рапида» из Бухареста.

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Тоттенхэм Лига Европы Буде-Глимт статистика Бреннан Джонсон
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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