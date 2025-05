КЛЭРИ: «Я полностью на стороне Марты Костюк в этой ситуации»

Кристофер Клэри – один из ведущих международных спортивных обозревателей, теннисный корреспондент New York Times и International Herald Tribune, высказался про отказ Соболенко подавать на тай-брейке.

«Я полностью на стороне Марты Костюк в этой ситуации.

Игрок не должен иметь права в одностороннем порядке прекращать игру после первой подачи, особенно после того, как судья на вышке дал указание продолжать матч. Соболенко возобновляет игру позже с первой подачей на критически важном этапе встречи.

Слабое судейство», – написал теннисный эксперт в соцсети X (бывший Twitter).

В конце второго сета «нейтральная» теннисистка самостоятельно покинула корт, ссылаясь на то, что ей мешают пыль и дождь. В то же время она не смогла выполнить первую подачу во время тай-брейка.

I'm with Marta Kostyuk on this one



Player should not be able to unilaterally decide to stop playing after the first serve after receiving instructions from the chair umpire to carry on. Sabalenka will resume later with a first serve at a critical stage of this match. Weak… pic.twitter.com/xfcOObudGS