Что это было? Свентек отдала Киз сет со счетом 0:6, но сумела победить

Вторая ракетка мира Ига Свентек продолжает защиту трофея на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде, столице Испании.

В четвертьфинале тысячника полька в трех сетах одолела пятую сеяную Мэдисон Киз из США.

WTA 1000 Мадрид. Грунт. 1/4 финала

Мэдисон Киз (США) [5] – Ига Свентек (Польша) [2] – 6:0, 3:6, 2:6

Это была седьмая встреча соперниц. Ига выиграла пятое очное противостояние.

В частности, полька взяла реванш у Мэдисон за поражение в полуфинале Australian Open 2025.

В полуфинале Свентек встретится с победительницей матча Мирра Андреева – Коко Гауфф.

you can NEVER count her out 🤯



defending champion @iga_swiatek fights back to defeat Keys 0-6, 6-3, 6-2!#MMOPEN pic.twitter.com/0wGBekTtdQ