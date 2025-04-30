Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Прощай, Алонсо. Байер определился с главным кандидатом на пост тренера
Германия
30 апреля 2025, 12:24 | Обновлено 30 апреля 2025, 12:28
720
2

Прощай, Алонсо. Байер определился с главным кандидатом на пост тренера

Леверкузенцы рассматривают вариант назначения Эрика тен Хага

30 апреля 2025, 12:24 | Обновлено 30 апреля 2025, 12:28
720
2
Прощай, Алонсо. Байер определился с главным кандидатом на пост тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрика тен Хаг

Действующий обладатель золотых медалей Бундеслиги «Байер» нашел кандидата на пост главного тренера команды в случае ухода Хаби Алонсо.

По информации инсайдера Флориан Плеттенберга, немецкий клуб рассматривает вариант назначения бывшего тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага. Специалист находится пока в списке пожеланий коллектива, никаких переговоров между сторонами не было.

На сегодня «Байер» находится в ожидании окончательного решения главного тренера Алонсо относительно своего будущего. Испанского специалиста сватают в мадридский «Реал».

Напомним, что Эрик находится с октября 2024 года без работы. Руководство «дьяволов» уволило тен Хага из-за неудовлетворительных результатов.

По теме:
«Есть четкий план». Степанов прокомментировал свой переход в Нюрнберг
ОФИЦИАЛЬНО. Артем Степанов продолжит карьеру во Второй Бундеслиге
Кто виноват? Топ-10 клубов, которые сделали этот сезон менее интересным
Эрик тен Хаг Байер чемпионат Германии по футболу Бундеслига Хаби Алонсо
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧМ по хоккею. Календарь сборной Украины (обновляется)
Хоккей | 30 апреля 2025, 08:15 0
ЧМ по хоккею. Календарь сборной Украины (обновляется)
ЧМ по хоккею. Календарь сборной Украины (обновляется)

Команда сыграет в Дивизионе 1A

ФЬЮРИ отреагировал на вызов Усика: «Весь мир знает. Я этого уб**дка...»
Бокс | 30 апреля 2025, 07:50 6
ФЬЮРИ отреагировал на вызов Усика: «Весь мир знает. Я этого уб**дка...»
ФЬЮРИ отреагировал на вызов Усика: «Весь мир знает. Я этого уб**дка...»

Тайсон готов к трилогии

Неудержимая Элина. Свитолина одолела экс-3-ю ракетку в 1/8 финала Мадрида
Теннис | 29.04.2025, 18:13
Неудержимая Элина. Свитолина одолела экс-3-ю ракетку в 1/8 финала Мадрида
Неудержимая Элина. Свитолина одолела экс-3-ю ракетку в 1/8 финала Мадрида
Бавария нацелилась на игрока Барселоны. Он разозлил своих партнеров
Футбол | 30.04.2025, 12:50
Бавария нацелилась на игрока Барселоны. Он разозлил своих партнеров
Бавария нацелилась на игрока Барселоны. Он разозлил своих партнеров
Костюк разбила нейтралку и следом за Свитолиной вышла в 1/4 финала Мадрида
Теннис | 30.04.2025, 00:03
Костюк разбила нейтралку и следом за Свитолиной вышла в 1/4 финала Мадрида
Костюк разбила нейтралку и следом за Свитолиной вышла в 1/4 финала Мадрида
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
pol-55
Так вчора ж був іспанець,починається гадання на *кавовій гущі*.
Ответить
0
Перець
Лисий красава запросто може розігнати пів команди 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Дьекереш перейдет в команду, которая занимает 14-е место в чемпионате
Дьекереш перейдет в команду, которая занимает 14-е место в чемпионате
29.04.2025, 11:33 2
Футбол
Громкая сенсация: определена соперница Свитолиной в четвертьфинале Мадрида
Громкая сенсация: определена соперница Свитолиной в четвертьфинале Мадрида
29.04.2025, 19:22 9
Теннис
Усик обратился к промоутеру Дюбуа с неожиданной просьбой
Усик обратился к промоутеру Дюбуа с неожиданной просьбой
29.04.2025, 12:07
Бокс
Реал определился с основным голкипером на ближайшие два года
Реал определился с основным голкипером на ближайшие два года
29.04.2025, 10:55 10
Футбол
ЧМ по хоккею. Где сборная Украины после двух туров. Таблица
ЧМ по хоккею. Где сборная Украины после двух туров. Таблица
29.04.2025, 07:35 12
Хоккей
Матч Лиги чемпионов Барселона – Интер под угрозой срыва. Что случилось?
Матч Лиги чемпионов Барселона – Интер под угрозой срыва. Что случилось?
28.04.2025, 22:22 29
Футбол
Склоним головы. Лучший зенитчик ВСУ, Герой Украины, фанат Полесья
Склоним головы. Лучший зенитчик ВСУ, Герой Украины, фанат Полесья
28.04.2025, 09:00 1
Война
Рома установила ценник на Довбика. На Артема претендуют клубы Ла Лиги
Рома установила ценник на Довбика. На Артема претендуют клубы Ла Лиги
29.04.2025, 01:31 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем