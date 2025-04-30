Прощай, Алонсо. Байер определился с главным кандидатом на пост тренера
Леверкузенцы рассматривают вариант назначения Эрика тен Хага
Действующий обладатель золотых медалей Бундеслиги «Байер» нашел кандидата на пост главного тренера команды в случае ухода Хаби Алонсо.
По информации инсайдера Флориан Плеттенберга, немецкий клуб рассматривает вариант назначения бывшего тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага. Специалист находится пока в списке пожеланий коллектива, никаких переговоров между сторонами не было.
На сегодня «Байер» находится в ожидании окончательного решения главного тренера Алонсо относительно своего будущего. Испанского специалиста сватают в мадридский «Реал».
Напомним, что Эрик находится с октября 2024 года без работы. Руководство «дьяволов» уволило тен Хага из-за неудовлетворительных результатов.
🚨⚫️🔴 Yes, Erik ten Hag is a serious candidate for Bayer 04 Leverkusen!— Florian Plettenberg (@Plettigoal) April 30, 2025
As reported by @kicker_B04, the 55-year-old Dutchman is on their shortlist, although there have not yet been any concrete talks with him. But Leverkusen have gathered information on Ten Hag as they explore… pic.twitter.com/AmxRdEXIew
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