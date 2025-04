Прощай, Алонсо. Байер определился с главным кандидатом на пост тренера

Действующий обладатель золотых медалей Бундеслиги «Байер» нашел кандидата на пост главного тренера команды в случае ухода Хаби Алонсо.

По информации инсайдера Флориан Плеттенберга, немецкий клуб рассматривает вариант назначения бывшего тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага. Специалист находится пока в списке пожеланий коллектива, никаких переговоров между сторонами не было.

На сегодня «Байер» находится в ожидании окончательного решения главного тренера Алонсо относительно своего будущего. Испанского специалиста сватают в мадридский «Реал».

Напомним, что Эрик находится с октября 2024 года без работы. Руководство «дьяволов» уволило тен Хага из-за неудовлетворительных результатов.

