Сможет ли Арсенал повторить подвиги Аякса и Тоттенхэма в Лиге чемпионов?
Для выхода в финал Лиги чемпионов лондонцам в Париже необходимо побеждать
В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов Арсенал дома проиграл ПСЖ со счетом 0:1.
Лишь две команды в истории Лиги чемпионов выходили в финал после поражения в первом полуфинальном домашнем матче.
Первым был амстердамский Аякс в сезоне 1995/96, после домашнего поражения от Панатинаикоса (0:1) победил греков на их поле со счетом 3:0.
Вторым был Тоттенхэм Хотспур в сезоне 2018/19, проигравший Аяксу домашнюю игру (0:1), но сумевший одержать необходимую победу на выезде со счетом 3:2.
Интересен тот факт, что в обоих случаях и Аякс, и Тоттенхэм Хотспур свои финальные матчи проиграли (Ювентусу и Ливерпулю соответственно).
2 - Only two teams have reached the #UCL final after losing the first leg of their semi-final tie at home - Ajax in 1995-96 and Tottenham in 2018-19. Battle. #ARSPSG— OptaJoe (@OptaJoe) April 29, 2025
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