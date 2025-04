Сможет ли Арсенал повторить подвиги Аякса и Тоттенхэма в Лиге чемпионов?

В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов Арсенал дома проиграл ПСЖ со счетом 0:1.

Лишь две команды в истории Лиги чемпионов выходили в финал после поражения в первом полуфинальном домашнем матче.

Первым был амстердамский Аякс в сезоне 1995/96, после домашнего поражения от Панатинаикоса (0:1) победил греков на их поле со счетом 3:0.

Вторым был Тоттенхэм Хотспур в сезоне 2018/19, проигравший Аяксу домашнюю игру (0:1), но сумевший одержать необходимую победу на выезде со счетом 3:2.

Интересен тот факт, что в обоих случаях и Аякс, и Тоттенхэм Хотспур свои финальные матчи проиграли (Ювентусу и Ливерпулю соответственно).

