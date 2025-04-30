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Лига чемпионов
30 апреля 2025, 11:09 | Обновлено 30 апреля 2025, 11:10
221
1

Сможет ли Арсенал повторить подвиги Аякса и Тоттенхэма в Лиге чемпионов?

Для выхода в финал Лиги чемпионов лондонцам в Париже необходимо побеждать

30 апреля 2025, 11:09 | Обновлено 30 апреля 2025, 11:10
221
1
Сможет ли Арсенал повторить подвиги Аякса и Тоттенхэма в Лиге чемпионов?
Getty Images/Global Images Ukraine. Арсенал Лондон

В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов Арсенал дома проиграл ПСЖ со счетом 0:1.

Лишь две команды в истории Лиги чемпионов выходили в финал после поражения в первом полуфинальном домашнем матче.

Первым был амстердамский Аякс в сезоне 1995/96, после домашнего поражения от Панатинаикоса (0:1) победил греков на их поле со счетом 3:0.

Вторым был Тоттенхэм Хотспур в сезоне 2018/19, проигравший Аяксу домашнюю игру (0:1), но сумевший одержать необходимую победу на выезде со счетом 3:2.

Интересен тот факт, что в обоих случаях и Аякс, и Тоттенхэм Хотспур свои финальные матчи проиграли (Ювентусу и Ливерпулю соответственно).

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Арсенал Лондон статистика Лига чемпионов ПСЖ ПСЖ - Арсенал
Олег Вахоцкий Источник: Opta
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Saar
Що за песимізм!??? Це 0-1 всього!
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