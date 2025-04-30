«Мы выиграем второй матч с ПСЖ». Дерзкое заявление Мерино после поражения

Испанский футболист лондонского «Арсенала» Микель Мерино поделился эмоциями после поражения в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов от клубу ПСЖ (0:1).

«Это была сложная игра. Каждая минута имеет значение, и в первые 10–15 минут мы, возможно, не играли на том уровне, к которому привыкли, но я думаю, что команда действительно хорошо оклемалась после гола. Мы проявили много характера и индивидуальности, и почти доминировали в оставшейся части игры.

Мы знаем, что у нас действительно хорошая команда, сильный коллектив, и мы действительно уверены, что выиграем ответный матч. Я думаю, что люди настроены оптимистично. Мы знаем, что то, что мы показали сегодня – это только начало того, кем мы являемся, и мы действительно полны сил для ответного матча.

Я думаю, что мы узнаем, что мы можем доминировать над любой командой, где бы то ни было. Это команда, которая действительно хочет быть с мячом все время, действительно хочет держать вас в своей штрафной. Сегодня мы доказали, что можем играть против кого угодно и быть основной командой на поле. Сегодня мы показали, что мы действительно способны выступать где угодно. Мы с нетерпением ждем поездки в Париж.

Было тяжело, но это те границы, которые мы выдерживаем в таких играх. Это элитный футбол, и несколько сантиметров могут определить ваше будущее. Так что, надеюсь, в ответном матче эти 10 сантиметров окажутся на нашей стороне», – ответил Мерино.

Вторая игра между командами состоится 7 мая в 22.00.