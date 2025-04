Два игрока Арсенала стали самыми молодыми англичанами, игравшими в 1/2 ЛЧ

29 апреля в первом полуфинальном матче Лиги Чемпионов «Арсенал» дома проиграл ПСЖ со счетом 0:1.

Хотя «канониры» не достигли желаемого результата, однако матч стал памятным для двух игроков лондонского клуба.

Сначала Майлз Льюис-Скелли в возрасте 18 лет и 215 дней стал самым молодым англичанином и самым молодым игроком АПЛ, который сыграл в полуфинале Лиги чемпионов.

Но впоследствии на замену вышел Итан Нванери (18 лет и 39 дней), который установил новое достижение.

Предыдущий рекорд принадлежал защитнику «Ливерпуля» Тренту Александер-Арнольду. В 2018 году футболист в возрасте 19 и 199 дней сыграл против римской «Ромы» в полуфинале ЛЧ.

18 - Lewis-Skelly's record has now been beaten by teammate Ethan Nwaneri (18y 39d). Fleeting. https://t.co/695m9xvLvx