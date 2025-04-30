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Лига чемпионов
30 апреля 2025, 10:32 | Обновлено 30 апреля 2025, 10:53
244
1

Два игрока Арсенала стали самыми молодыми англичанами, игравшими в 1/2 ЛЧ

Итан Нванери и Майлз Льюис-Скелли установили уникальный рекорд

30 апреля 2025, 10:32 | Обновлено 30 апреля 2025, 10:53
244
1
Два игрока Арсенала стали самыми молодыми англичанами, игравшими в 1/2 ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Итан Нванери

29 апреля в первом полуфинальном матче Лиги Чемпионов «Арсенал» дома проиграл ПСЖ со счетом 0:1.

Хотя «канониры» не достигли желаемого результата, однако матч стал памятным для двух игроков лондонского клуба.

Сначала Майлз Льюис-Скелли в возрасте 18 лет и 215 дней стал самым молодым англичанином и самым молодым игроком АПЛ, который сыграл в полуфинале Лиги чемпионов.

Но впоследствии на замену вышел Итан Нванери (18 лет и 39 дней), который установил новое достижение.

Предыдущий рекорд принадлежал защитнику «Ливерпуля» Тренту Александер-Арнольду. В 2018 году футболист в возрасте 19 и 199 дней сыграл против римской «Ромы» в полуфинале ЛЧ.

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Арсенал Лондон статистика ПСЖ Лига чемпионов Арсенал - ПСЖ Итан Нванери Майлз Льюис-Скелли Трент Александер-Арнольд
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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Ivan Sergeev
Нванері треба було набагато раніше випускати
він потенціально сильніше навіть Дезіре Дуе
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