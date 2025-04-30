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Лига чемпионов
30 апреля 2025, 09:49 | Обновлено 30 апреля 2025, 09:54
236
0

ВИДЕО. Реакция Артеты и Энрике после матча Арсенал – ПСЖ в Лиге чемпионов

ПСЖ минимально обыграл Арсенал в первом полуфинальном матче ЛЧ

30 апреля 2025, 09:49 | Обновлено 30 апреля 2025, 09:54
236
0
ВИДЕО. Реакция Артеты и Энрике после матча Арсенал – ПСЖ в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Артета и Энрике

ПСЖ минимально обыграл лондонский Арсенал (1:0) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов, который проходил в Лондоне Луис Энрике и Микель Артета поделились эмоциями после игры.

Испанский наставник Арсенала Микель Артета заявил, что его команде придется сделать что-то особенное в Париже: «Если ты хочешь попасть в финал Лиги чемпионов, нужно сделать что-то особенное.

Испанский коуч ПСЖ Луис Энрике сдержанно отреагировал на победу своей команды, заявил, что не стоит расслабляться: «Миссия выполнена на сегодняшний день. Но наша единственная цель – победить и дома. С Арсеналом нельзя терять бдительность и расслабляться. Это команда, которая может изменить ход игры в секунду – и мы снова окажемся с ничем. Ничего еще не выиграно – соперникам нечего терять», – сказал Луис

Реакция Артеты и Энрике после матча Арсенал – ПСЖ в Лиге чемпионов

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Микель Артета Луис Энрике Арсенал Лондон ПСЖ Арсенал - ПСЖ видео Лига чемпионов
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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