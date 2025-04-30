ВИДЕО. Реакция Артеты и Энрике после матча Арсенал – ПСЖ в Лиге чемпионов

ПСЖ минимально обыграл лондонский Арсенал (1:0) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов, который проходил в Лондоне Луис Энрике и Микель Артета поделились эмоциями после игры.

Испанский наставник Арсенала Микель Артета заявил, что его команде придется сделать что-то особенное в Париже: «Если ты хочешь попасть в финал Лиги чемпионов, нужно сделать что-то особенное.

Испанский коуч ПСЖ Луис Энрике сдержанно отреагировал на победу своей команды, заявил, что не стоит расслабляться: «Миссия выполнена на сегодняшний день. Но наша единственная цель – победить и дома. С Арсеналом нельзя терять бдительность и расслабляться. Это команда, которая может изменить ход игры в секунду – и мы снова окажемся с ничем. Ничего еще не выиграно – соперникам нечего терять», – сказал Луис

Реакция Артеты и Энрике после матча Арсенал – ПСЖ в Лиге чемпионов