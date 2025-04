Это редкое атмосферное явление. Когда возобновят турнир в Мадриде?

28 апреля в Португалии и Испании было зафиксировано масштабное отключение электроэнергии. Перебои в снабжении электричества были вызваны сбоем в электрической сети Испании, который произошел из-за редкого атмосферного явления.

По словам представителей португальской компании Redes Energéticas Nacionais (REN), экстремальные колебания температуры во внутренних районах Испании привели к аномальным колебаниям на линиях сверхвысокого напряжения (400 кВ).

Это редкое атмосферное явление, известное как атмосферная вибрация, вызвало нарушение синхронизации между электрическими системами, что привело к лавинообразным сбоям в объединенной европейской сети. Учитывая сложность ситуации и необходимость международной балансировки потоков электроэнергии, по оценкам, полная нормализация работы сети может занять до недели, сообщило агентство новостей Reuters.

В то же время в REN опровергли информацию, будто восстановление электроснабжения продлится неделю. В заявлении компании говорится: «REN уже выполняет операции по восстановлению энергосистемы, о ходе которых будет сообщать через официальные каналы. Вся информация из других источников должна быть проигнорирована.

Компания E-Redes отметила, что поставки электроэнергии в Португалии испытывают перебои из-за ограничений на стороне сети сверхвысокого напряжения в Испании. В настоящее время E-Redes в координации с REN работает над восстановлением электроснабжения в стране в сотрудничестве с испанской стороной.

Также REN подтвердила в комментарии CNN Portugal масштабное отключение электроэнергии на всем Пиренейском полуострове, а также на территории Франции, и сообщила, что в настоящее время активированы поэтапные планы по возобновлению поставок.

Пока неизвестно, когда будет возобновлен теннисный турнир Madrid Open в Испании

