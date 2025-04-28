Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Это редкое атмосферное явление. Когда возобновят турнир в Мадриде?
Другие новости
28 апреля 2025, 19:39 | Обновлено 28 апреля 2025, 19:54
275
1

Это редкое атмосферное явление. Когда возобновят турнир в Мадриде?

К отключениям света в Испании привели экстремальные колебания температуры

28 апреля 2025, 19:39 | Обновлено 28 апреля 2025, 19:54
275
1
Это редкое атмосферное явление. Когда возобновят турнир в Мадриде?
Twitter

28 апреля в Португалии и Испании было зафиксировано масштабное отключение электроэнергии. Перебои в снабжении электричества были вызваны сбоем в электрической сети Испании, который произошел из-за редкого атмосферного явления.

По словам представителей португальской компании Redes Energéticas Nacionais (REN), экстремальные колебания температуры во внутренних районах Испании привели к аномальным колебаниям на линиях сверхвысокого напряжения (400 кВ).

Это редкое атмосферное явление, известное как атмосферная вибрация, вызвало нарушение синхронизации между электрическими системами, что привело к лавинообразным сбоям в объединенной европейской сети. Учитывая сложность ситуации и необходимость международной балансировки потоков электроэнергии, по оценкам, полная нормализация работы сети может занять до недели, сообщило агентство новостей Reuters.

В то же время в REN опровергли информацию, будто восстановление электроснабжения продлится неделю. В заявлении компании говорится: «REN уже выполняет операции по восстановлению энергосистемы, о ходе которых будет сообщать через официальные каналы. Вся информация из других источников должна быть проигнорирована.

Компания E-Redes отметила, что поставки электроэнергии в Португалии испытывают перебои из-за ограничений на стороне сети сверхвысокого напряжения в Испании. В настоящее время E-Redes в координации с REN работает над восстановлением электроснабжения в стране в сотрудничестве с испанской стороной.

Также REN подтвердила в комментарии CNN Portugal масштабное отключение электроэнергии на всем Пиренейском полуострове, а также на территории Франции, и сообщила, что в настоящее время активированы поэтапные планы по возобновлению поставок.

Пока неизвестно, когда будет возобновлен теннисный турнир Madrid Open в Испании

По теме:
Игровой день в Мадриде отменен. Матчи Свитолиной и Костюк перенесены
Марта КОСТЮК: «WTA 1000 и 1000 свечей. Есть апдейты по расписанию, ДТЭК?»
Обидчик Джоковича доиграл матч в Мадриде без света. Счет велся вручную
ATP Мадрид WTA Мадрид скандал отключение света прерванные матчи погода (дождь, снег, ветер, туман)
Николай Степанов Источник: CNN
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лидер Реала назвал человека, из-за которого сливочные проиграли Барселоне
Футбол | 28 апреля 2025, 02:51 2
Лидер Реала назвал человека, из-за которого сливочные проиграли Барселоне
Лидер Реала назвал человека, из-за которого сливочные проиграли Барселоне

Антонио Рюдигер раскритиковал судейство

Матчи в Мадриде прерваны. Что-то странное: по всей Испании отключили свет
Теннис | 28 апреля 2025, 14:13 5
Матчи в Мадриде прерваны. Что-то странное: по всей Испании отключили свет
Матчи в Мадриде прерваны. Что-то странное: по всей Испании отключили свет

Проблема коснулась даже Португалии

Источник: Ахметов может заменить Пушича украинцем. Названа фамилия
Футбол | 28.04.2025, 12:59
Источник: Ахметов может заменить Пушича украинцем. Названа фамилия
Источник: Ахметов может заменить Пушича украинцем. Названа фамилия
«Несколько досадно». Пресс-конференция Раньери после победы над Интером
Футбол | 28.04.2025, 07:45
«Несколько досадно». Пресс-конференция Раньери после победы над Интером
«Несколько досадно». Пресс-конференция Раньери после победы над Интером
Ямаль был поражен игрой этого футболиста Реала в Эль-Класико
Футбол | 28.04.2025, 08:45
Ямаль был поражен игрой этого футболиста Реала в Эль-Класико
Ямаль был поражен игрой этого футболиста Реала в Эль-Класико
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Sit Simurg
Це все "пісня" ... Що насправді - буде відомо пізніше ..
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Были слезы. Известно, что сказал Куртуа Анчелотти после фиаско в Кубке
Были слезы. Известно, что сказал Куртуа Анчелотти после фиаско в Кубке
27.04.2025, 09:01 8
Футбол
6 шайб и буллиты. Сборная Украины драматично стартовала на ЧМ по хоккею
6 шайб и буллиты. Сборная Украины драматично стартовала на ЧМ по хоккею
27.04.2025, 18:38 37
Хоккей
ВИДЕО. Что наделал Куртуа? 2:2 в финале: как Барса забила Реалу в пустые
ВИДЕО. Что наделал Куртуа? 2:2 в финале: как Барса забила Реалу в пустые
27.04.2025, 00:55 12
Футбол
Барселона – Реал – 3:2 (д.в.) Триллер в финале Кубка Испании. Видео голов
Барселона – Реал – 3:2 (д.в.) Триллер в финале Кубка Испании. Видео голов
27.04.2025, 02:50 1
Футбол
Арбитр объяснил почему удалил Рюдигера, Беллингема и Васкеса в финале Кубка
Арбитр объяснил почему удалил Рюдигера, Беллингема и Васкеса в финале Кубка
27.04.2025, 11:03 7
Футбол
ФОТО. Его держали шестеро. Рюдигер обезумел в конце матча Барселона – Реал
ФОТО. Его держали шестеро. Рюдигер обезумел в конце матча Барселона – Реал
27.04.2025, 02:59 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем