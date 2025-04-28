Обидчик Джоковича доиграл матч в Мадриде без света. Счет велся вручную
Маттео Арнальди переиграл Дамира Джумхура в 1/16 финала Мастерса и вышел в 4-й круг
Итальянский теннисист Маттео Арнальди (АТР 44) пробился в 1/8 финала грунтового Мастерса в Мадриде, Испания.
В 3-м раунде итальянец в двух сетах одолела Дамира Джумхура (Босния и Герцеговина, ATP 63) со счетом 6:3, 6:4.
При 6:3, *3:2 в пользу Арнальди поединок был прерван из массового отключения света не только в Испании, но и в других странах Европы.
Но теннисисты и судья приняли решение продолжить встречу. Известный рефери Мохамед Лайани вел счет вручную.
Арнальди за выход в четвертьфинал поборется против победителя противостояния Фрэнсис Тифо – Александр Мюллер. В предыдущем круге итальянец одолел легендарного Новака Джоковича.
В сети появилось видео, как фанаты покидали теннисный комплекс Caja Magica, где и проходит грунтовой турнир в Мадриде.
Сообщается, что игровой день в Мадриде возобновится не ранее 16:30 по Киеву. Правда, проблемы со светом до сих пор не решены.
Когда в Испании отключили свет, прервался не только матч Арнальди и Джумхура, но и поединок Григора Димитрова и Джакоба Фернли. Болгарин вел 6:4, 6:4, но игра пока не возобновилась.
ВИДЕО. Как фанаты покидали Caja Magica
Así está ahora mismo la Caja Mágica en pleno @MutuaMadridOpen— David Vinuesa Malbac (@Dvinuesa) April 28, 2025
Vídeo de @libertaddigital pic.twitter.com/Pp3Rj4Qsnj
Matteo Arnaldi won his match against Damir Dzumhur 6-3, 6-4 at the Madrid Masters 1000.— edgeAI (@edgeAIapp) April 28, 2025
Umpire was calling out the scores and they finished the match. pic.twitter.com/PaYNjUGPag
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