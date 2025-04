Обидчик Джоковича доиграл матч в Мадриде без света. Счет велся вручную

Итальянский теннисист Маттео Арнальди (АТР 44) пробился в 1/8 финала грунтового Мастерса в Мадриде, Испания.

В 3-м раунде итальянец в двух сетах одолела Дамира Джумхура (Босния и Герцеговина, ATP 63) со счетом 6:3, 6:4.

При 6:3, *3:2 в пользу Арнальди поединок был прерван из массового отключения света не только в Испании, но и в других странах Европы.

Но теннисисты и судья приняли решение продолжить встречу. Известный рефери Мохамед Лайани вел счет вручную.

Арнальди за выход в четвертьфинал поборется против победителя противостояния Фрэнсис Тифо – Александр Мюллер. В предыдущем круге итальянец одолел легендарного Новака Джоковича.

В сети появилось видео, как фанаты покидали теннисный комплекс Caja Magica, где и проходит грунтовой турнир в Мадриде.

Сообщается, что игровой день в Мадриде возобновится не ранее 16:30 по Киеву. Правда, проблемы со светом до сих пор не решены.

Когда в Испании отключили свет, прервался не только матч Арнальди и Джумхура, но и поединок Григора Димитрова и Джакоба Фернли. Болгарин вел 6:4, 6:4, но игра пока не возобновилась.

ВИДЕО. Как фанаты покидали Caja Magica

