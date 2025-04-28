Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лучший бомбардир Серии А сравнялся с Индзаги
Италия
28 апреля 2025, 14:27 |
430
0

Лучший бомбардир Серии А сравнялся с Индзаги

Матео Ретеги забил очередной гол в нынешнем сезоне Серии А

28 апреля 2025, 14:27 |
430
0
Лучший бомбардир Серии А сравнялся с Индзаги
Getty Images/Global Images Ukraine. Матео Ретеги

27 апреля состоялся матч 34-го тура итальянской Серии А, в котором встретились «Аталанта» и «Лечче». Команды не сумели выявить сильнейшего – поединок завершился со счетом 1:1.

Единственным голом в составе хозяев отличился 25-летний Матео Ретеги. В нынешнем сезоне итальянский форвард забил уже 24 мяча за «Аталанту» и стал одним из лучших бомбардиров в истории клуба в чемпионате.

Ретеги делит первое место с Филиппо Индзаги, на счету которого 24 результативных удара в кампании 1996/97. У Матео осталось четыре поединка, чтобы стать лидером по этому показателю.

Лучшие бомбардиры «Аталанты» в истории Серии А:

24 – Филиппо Индзаги (1996/97)
24 – Матео Ретеги (2024/25)

По теме:
Марсель разгромил Брест и повторил достижения 1993 года
Полузащитник Наполи побил рекорд клуба, который держался 63 года
ФОТО. Итальянская журналистка блеснула бюстом на пляже. Это топ
чемпионат Италии по футболу Серия A Аталанта Аталанта - Лечче Лечче Матео Ретеги Филиппо Индзаги лучший бомбардир статистика рекорд
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Они заслуживают». Срна назвал чемпиона УПЛ после матча Шахтер – Динамо
Футбол | 28 апреля 2025, 12:39 6
«Они заслуживают». Срна назвал чемпиона УПЛ после матча Шахтер – Динамо
«Они заслуживают». Срна назвал чемпиона УПЛ после матча Шахтер – Динамо

Дарио заявил, что «Динамо» заслуживает завоевать трофей по итогам сезона

Ямаль был поражен игрой этого футболиста Реала в Эль-Класико
Футбол | 28 апреля 2025, 08:45 0
Ямаль был поражен игрой этого футболиста Реала в Эль-Класико
Ямаль был поражен игрой этого футболиста Реала в Эль-Класико

Испанский вингер выделил Франа Гарсию

Милевский четырьмя словами отреагировал на ошибку Нещерета в Классическом
Футбол | 27.04.2025, 21:36
Милевский четырьмя словами отреагировал на ошибку Нещерета в Классическом
Милевский четырьмя словами отреагировал на ошибку Нещерета в Классическом
Экс-игрок Динамо: Киевляне снова страдают от промахов Михавко и Нещерета
Футбол | 28.04.2025, 13:37
Экс-игрок Динамо: Киевляне снова страдают от промахов Михавко и Нещерета
Экс-игрок Динамо: Киевляне снова страдают от промахов Михавко и Нещерета
Флорентино Перес принял очень важное решение после поражения от Барселоны
Футбол | 27.04.2025, 21:22
Флорентино Перес принял очень важное решение после поражения от Барселоны
Флорентино Перес принял очень важное решение после поражения от Барселоны
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Звезда Реала обратился к Анчелотти с особой просьбой
Звезда Реала обратился к Анчелотти с особой просьбой
26.04.2025, 21:29 2
Футбол
Анчелотти без трофея. Барселона выиграла Кубок Испании в огненном финале
Анчелотти без трофея. Барселона выиграла Кубок Испании в огненном финале
27.04.2025, 01:48 39
Футбол
Победный финал. Сборная Украины U-18 провела последний матч на ЧМ по хоккею
Победный финал. Сборная Украины U-18 провела последний матч на ЧМ по хоккею
26.04.2025, 22:40 16
Хоккей
Барселона – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на финальный матч Кубка Испании
Барселона – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на финальный матч Кубка Испании
26.04.2025, 19:42 18
Футбол
Рюдигер обратился к арбитру и фанатам после своего безумия в Классико
Рюдигер обратился к арбитру и фанатам после своего безумия в Классико
27.04.2025, 13:28 3
Футбол
ВИДЕО. Что наделал Куртуа? 2:2 в финале: как Барса забила Реалу в пустые
ВИДЕО. Что наделал Куртуа? 2:2 в финале: как Барса забила Реалу в пустые
27.04.2025, 00:55 12
Футбол
Мэнни ПАКЬЯО: «Этот боксер – мошенник. Думаете он не знает об этом?»
Мэнни ПАКЬЯО: «Этот боксер – мошенник. Думаете он не знает об этом?»
28.04.2025, 03:47
Бокс
Арбитр объяснил почему удалил Рюдигера, Беллингема и Васкеса в финале Кубка
Арбитр объяснил почему удалил Рюдигера, Беллингема и Васкеса в финале Кубка
27.04.2025, 11:03 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем