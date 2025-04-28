Лучший бомбардир Серии А сравнялся с Индзаги
Матео Ретеги забил очередной гол в нынешнем сезоне Серии А
27 апреля состоялся матч 34-го тура итальянской Серии А, в котором встретились «Аталанта» и «Лечче». Команды не сумели выявить сильнейшего – поединок завершился со счетом 1:1.
Единственным голом в составе хозяев отличился 25-летний Матео Ретеги. В нынешнем сезоне итальянский форвард забил уже 24 мяча за «Аталанту» и стал одним из лучших бомбардиров в истории клуба в чемпионате.
Ретеги делит первое место с Филиппо Индзаги, на счету которого 24 результативных удара в кампании 1996/97. У Матео осталось четыре поединка, чтобы стать лидером по этому показателю.
Лучшие бомбардиры «Аталанты» в истории Серии А:
24 – Филиппо Индзаги (1996/97)
24 – Матео Ретеги (2024/25)
24 - With 24 goals scored in the current #SerieA, Mateo #Retegui has equalled Filippo Inzaghi (24 goals in 1996/97) as #Atalanta's top scorer in a single season in the history of the tournament. History. pic.twitter.com/BMaDLunTSN— OptaPaolo (@OptaPaolo) April 27, 2025
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