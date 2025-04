Лучший бомбардир Серии А сравнялся с Индзаги

27 апреля состоялся матч 34-го тура итальянской Серии А, в котором встретились «Аталанта» и «Лечче». Команды не сумели выявить сильнейшего – поединок завершился со счетом 1:1.

Единственным голом в составе хозяев отличился 25-летний Матео Ретеги. В нынешнем сезоне итальянский форвард забил уже 24 мяча за «Аталанту» и стал одним из лучших бомбардиров в истории клуба в чемпионате.

Ретеги делит первое место с Филиппо Индзаги, на счету которого 24 результативных удара в кампании 1996/97. У Матео осталось четыре поединка, чтобы стать лидером по этому показателю.

Лучшие бомбардиры «Аталанты» в истории Серии А:

24 – Филиппо Индзаги (1996/97)

24 – Матео Ретеги (2024/25)

24 - With 24 goals scored in the current #SerieA, Mateo #Retegui has equalled Filippo Inzaghi (24 goals in 1996/97) as #Atalanta's top scorer in a single season in the history of the tournament. History. pic.twitter.com/BMaDLunTSN