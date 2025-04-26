Александер Исак установил личный рекорд в АПЛ
Шведский форвард снова отметился забитым голом за «Ньюкасл»
В матче 34-го тура АПЛ «Ньюкасл» дома переиграл «Ипсвич» со счетом 3:0.
Один из голов забил 25-летний шведский форвард Александер Исак.
Этот гол стал для него 22-м в сезоне АПЛ, что является новым его личным рекордом по количеству голов за сезон в матчах топ-5 европейских чемпионатов:
22 – 2024/25, «Ньюкасл»
21 – 2023/24, «Ньюкасл»
17 – 2020/21, «Реал Сосьедад»
Alexander Isak gets better and better ⚫️⚪️— Premier League (@premierleague) April 26, 2025
His goal against Ipswich means he is having his best scoring season in the Premier League! pic.twitter.com/wLmr01Tfl2
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