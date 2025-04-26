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Англия
26 апреля 2025, 22:47 | Обновлено 26 апреля 2025, 23:25
254
0

Александер Исак установил личный рекорд в АПЛ

Шведский форвард снова отметился забитым голом за «Ньюкасл»

26 апреля 2025, 22:47 | Обновлено 26 апреля 2025, 23:25
254
0
Александер Исак установил личный рекорд в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Александер Исак

В матче 34-го тура АПЛ «Ньюкасл» дома переиграл «Ипсвич» со счетом 3:0.

Один из голов забил 25-летний шведский форвард Александер Исак.

Этот гол стал для него 22-м в сезоне АПЛ, что является новым его личным рекордом по количеству голов за сезон в матчах топ-5 европейских чемпионатов:

22 – 2024/25, «Ньюкасл»
21 – 2023/24, «Ньюкасл»
17 – 2020/21, «Реал Сосьедад»

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Александер Исак чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Ньюкасл Ипсвич статистика
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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