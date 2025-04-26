Челси удвоит зарплату вингеру, который заменит Мудрика
По новому контракту 20-летний Джейми Байно-Гиттенс будет получать 7 млн евро
Английский «Челси» намерен усилить позицию вингера во время летнего трансферного окна. Лондонский клуб заинтересован в услугах футболиста дортмундской «Боруссии» Джейми Байно-Гиттенса.
Руководство немецкой команды не будет препятствовать трансферу 20-летнего англичанина , однако ждет адекватного предложения. «Синие» готовы предложить 50–60 млн евро. Между клубами состоялись предварительные переговоры.
Кроме того, «Челси» намерен удвоить зарплату Джейми – предложили 7 млн евро, хотя сейчас он получает три. Вингер согласился перебраться в Английску. Премьер-лигу и ждет, когда клубы уладят все вопросы предстоящего трансфера.
В лондонском клубе считают, что Байно-Гиттенс станет идеальной заменой для украинца Михаила Мудрика, который был отстранен от футбола из-за обвинений в употреблении допинга.
🚨🔵 Chelsea are showing concrete interest in signing Borussia Dortmund’s Jamie #Gittens!— Florian Plettenberg (@Plettigoal) April 26, 2025
Talks between #CFC and his management are taking place behind the scenes, as per @berger_pj. Chelsea are prepared to raise his salary from €3m at BVB to €6–7m. The Blues believe a… pic.twitter.com/FJ588hsYli
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