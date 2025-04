Челси удвоит зарплату вингеру, который заменит Мудрика

Английский «Челси» намерен усилить позицию вингера во время летнего трансферного окна. Лондонский клуб заинтересован в услугах футболиста дортмундской «Боруссии» Джейми Байно-Гиттенса.

Руководство немецкой команды не будет препятствовать трансферу 20-летнего англичанина , однако ждет адекватного предложения. «Синие» готовы предложить 50–60 млн евро. Между клубами состоялись предварительные переговоры.

Кроме того, «Челси» намерен удвоить зарплату Джейми – предложили 7 млн евро, хотя сейчас он получает три. Вингер согласился перебраться в Английску. Премьер-лигу и ждет, когда клубы уладят все вопросы предстоящего трансфера.

В лондонском клубе считают, что Байно-Гиттенс станет идеальной заменой для украинца Михаила Мудрика, который был отстранен от футбола из-за обвинений в употреблении допинга.

