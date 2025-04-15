Вместо Мудрика. Вингер Боруссии намерен присоединиться к Челси

20-летний вингер дортмундской «Боруссии» Джейми Байно-Гиттенс покинет клуб во время летнего трансферного окна. Об этом сообщил журналист Саша Тавольери.

Футболист сообщил руководству немецкого клуба о своем решении – «Боруссия» была удивлена желанию Джейми уйти из Бундеслиги, но решила не препятствовать трансферу игрока.

Байно-Гиттенс намерен вернуться в Англию, где главным претендентом на вингера является лондонский «Челси». «Синие» считают, что футболист станет идеальной заменой для украинца Михаил Мудрика, который отстранен от футбола из-за обвинений в допинге.

В текущем сезоне Джейми провел 43 матча во всех турнирах, где забил 12 голов и отдал 5 результативных передач. Контракт игрока истекает в июне 2028 года. Ориентировочная стоимость Байно-Гиттенса составляет 50 млн евро.