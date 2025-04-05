Нужно 100 млн евро. Челси определился с вингером, который заменит Мудрика
Джейми Байно-Гиттенс может перебраться в Английскую Премьер-лигу
Лондонский «Челси» определился с приоритетной позицией для усиления во время летнего трансферного окна.
Руководство «синих» заинтересовано в услугах 20-летнего Джейми Байно-Гиттенса, который выступает в дортмундской «Боруссии». Представители клуба провели предварительные переговоры с игроком о потенциальном переходе.
Один из вингеров «Челси» Михаил Мудрик временно отстранен от футбола из-за обвинений в употреблении допинга, поэтому в клубе намерены укрепить эту позицию. «Боруссия» готова отпустить футболиста за 100 млн евро. В услугах Джейми заинтересованы «Манчестер Юнайтед», «Реал» Мадрид и «Бавария».
В текущем сезоне Байно-Гиттенс провел 41 матч во всех турнирах, где забил 11 голов и отдал 4 результативные передачи. Контракт игрока истекает в июне 2028 года. Ориентировочная стоимость англичанина составляет 50 млн евро.
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