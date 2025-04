200 побед от Алавеса. Кто из басков имеет больше?

23 апреля в матче 33-го тура испанской Ла Лиги «Алавес» победил «Реал» Сосьедад со счетом 1:0.

Эта победа для «Алавеса» стала юбилейной, 200-й в чемпионате Испании.

Также Алавес стал третьим баскским клубом, который достиг этой отметки:

200 - Basque team with most games won in @LaLigaEN history:



1318 - Athletic Club

990 - Real Sociedad

200 - ALAVÉS

77 - Eibar

43 - Arenas de Getxo

20 - Real Unión de Irún



Babazorros. 🤍💙 pic.twitter.com/WnaAt9AB2o