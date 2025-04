В среду, 23 апреля, в Милане состоялся ответный матч 1/2 финала Кубка Италии между командами «Интер» и «Милан». «Интер» потерпел поражение со счетом 0:3. Первая встреча закончилась вничью 1:1.

В ответном матче дублем отметился игрок «Милана» Лука Йович. Еще один мяч на счету Тиджани Рейндерса.

В финале «Милан» с победителем пары «Эмполи» – «Болонья». Болельщики «Милана» рады победе над принципиальным соперником.

1899Milan: Рад, что мы вернулись, но почему мы не можем играть так же против более слабых команд?

David: Пожалуйста, выиграйте это. Это единственное спасение после нелестного, я смею сказать, позорного сезона.

Jordan: Просто лучшее выступление, которое я видел в этом сезоне! Мы сыграли абсолютно правильно, и вся заслуга в этом принадлежит Консейсау, который сегодня вечером просто вышиб Индзаги. Еще один матч, и мы снова будем брать в руки трофеи, а также получим европейский футбол в следующем сезоне. FORZA MILAN!

Marco Zanella: Консейсау, ты хорошо подготовился к сегодняшнему матчу. Браво. Я всегда говорил, что Йович силён, нужно просто дать ему играть.

Фаны «Интера» огорчены фиаско в дерби.

محمد عمر 08: Золотого трио кубков, к сожалению, уже не будет. Надо сосредоточиться на Лиге чемпионов и Скудетто.

Aljon: Не опускайте головы, ребята, тяжелое поражение. Требл ушел, это не конец света. В конце концов, мы единственная команда в истории Италии, у которой есть требл. Пока что замечательный сезон. Давайте закончим Серию А и Лигу чемпионов на высоком уровне. Forza Inter.

Gem: Очевидно, команда устала.

Leo Guimarães: Как стыдно! Игроки без желания, ленивые, анемичные, без воли. Надеюсь, «Барселона» одолеет вас и в итоге унизит эту маленькую команду.

