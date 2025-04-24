«Консейсау просто вышиб Индзаги». Реакция фанов на миланское дерби
«Милан» в полуфинале Кубка Италии разгромил «Интер»
В среду, 23 апреля, в Милане состоялся ответный матч 1/2 финала Кубка Италии между командами «Интер» и «Милан». «Интер» потерпел поражение со счетом 0:3. Первая встреча закончилась вничью 1:1.
В ответном матче дублем отметился игрок «Милана» Лука Йович. Еще один мяч на счету Тиджани Рейндерса.
В финале «Милан» с победителем пары «Эмполи» – «Болонья». Болельщики «Милана» рады победе над принципиальным соперником.
1899Milan: Рад, что мы вернулись, но почему мы не можем играть так же против более слабых команд?
David: Пожалуйста, выиграйте это. Это единственное спасение после нелестного, я смею сказать, позорного сезона.
Jordan: Просто лучшее выступление, которое я видел в этом сезоне! Мы сыграли абсолютно правильно, и вся заслуга в этом принадлежит Консейсау, который сегодня вечером просто вышиб Индзаги. Еще один матч, и мы снова будем брать в руки трофеи, а также получим европейский футбол в следующем сезоне. FORZA MILAN!
Marco Zanella: Консейсау, ты хорошо подготовился к сегодняшнему матчу. Браво. Я всегда говорил, что Йович силён, нужно просто дать ему играть.
Фаны «Интера» огорчены фиаско в дерби.
محمد عمر 08: Золотого трио кубков, к сожалению, уже не будет. Надо сосредоточиться на Лиге чемпионов и Скудетто.
Aljon: Не опускайте головы, ребята, тяжелое поражение. Требл ушел, это не конец света. В конце концов, мы единственная команда в истории Италии, у которой есть требл. Пока что замечательный сезон. Давайте закончим Серию А и Лигу чемпионов на высоком уровне. Forza Inter.
Gem: Очевидно, команда устала.
Leo Guimarães: Как стыдно! Игроки без желания, ленивые, анемичные, без воли. Надеюсь, «Барселона» одолеет вас и в итоге унизит эту маленькую команду.
Full Time. pic.twitter.com/7wnD2u3X8S— Inter ⭐⭐ (@Inter_en) April 23, 2025
Did somebody say "cup finalists"? 🙂#InterMilan #SempreMilan #CoppaItaliaFrecciarossa— AC Milan (@acmilan) April 23, 2025
Brought to you by @play_eFootball pic.twitter.com/xnQLyhOg68
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Шахтер и Динамо проведут решающий поединок 14 мая в Житомире
Украинцу досталось от Арды Гюллера