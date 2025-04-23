Топ-матч от Йовича. Милан разгромил Интер и вышел в финал Кубка Италии
Сербский страйкер сделал дубль
В среду, 23 апреля, проходил ответный матч 1/2 финала Кубка Италии между «Интером» и «Миланом».
Встречу принимал «Джузеппе Меацца» в Милане. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.
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Первый матч завершился вничью со счетом 1:1.
Гости добыли победу со счетом 3:0. В каждом из таймов по голу забил Лука Йович, еще один мяч на счету Тиджани Рейндерса.
В финале Кубка «Милан» встретится с победителем пары «Эмполи» – «Болонья».
Кубок Италии. 1/2 финала
Интер – Милан – 0:3
Голы: Йович, 36, 49, Рейндерс, 85
Предупреждения: Чалханоглу, 71
Интер: Мартинес, Биссек, де Врей, Бастони, Дармиан (Корреа, 83), Барелла (Фратеззи, 53), Аслани (Чалханоглу, 53), Мхитарян, Димарко (Залевски, 53), Тареми (Арнаутович, 53), Лаутаро Мартинес
Милан: Меньян, Томори, Габбиа (Тиау, 59), Павлович, Хименес, Фофана, Рейндерс (Феликс, 87), Эрнандес (Бартесаки, 88), Пулишич (Лофтус-Чик, 78), Йович (Абрахам, 78), Леао
Фото матча:
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