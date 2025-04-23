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Кубок Италии
Интер Милан
23.04.2025 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:1 0 : 3
Милан Проходит дальше
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Кубок Италии
23 апреля 2025, 23:59 | Обновлено 24 апреля 2025, 00:35
483
3

Топ-матч от Йовича. Милан разгромил Интер и вышел в финал Кубка Италии

Сербский страйкер сделал дубль

23 апреля 2025, 23:59 | Обновлено 24 апреля 2025, 00:35
483
3
Топ-матч от Йовича. Милан разгромил Интер и вышел в финал Кубка Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Милан

В среду, 23 апреля, проходил ответный матч 1/2 финала Кубка Италии между «Интером» и «Миланом».

Встречу принимал «Джузеппе Меацца» в Милане. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первый матч завершился вничью со счетом 1:1.

Гости добыли победу со счетом 3:0. В каждом из таймов по голу забил Лука Йович, еще один мяч на счету Тиджани Рейндерса.

В финале Кубка «Милан» встретится с победителем пары «Эмполи» – «Болонья».

Кубок Италии. 1/2 финала

Интер – Милан – 0:3

Голы: Йович, 36, 49, Рейндерс, 85

Предупреждения: Чалханоглу, 71

Интер: Мартинес, Биссек, де Врей, Бастони, Дармиан (Корреа, 83), Барелла (Фратеззи, 53), Аслани (Чалханоглу, 53), Мхитарян, Димарко (Залевски, 53), Тареми (Арнаутович, 53), Лаутаро Мартинес

Милан: Меньян, Томори, Габбиа (Тиау, 59), Павлович, Хименес, Фофана, Рейндерс (Феликс, 87), Эрнандес (Бартесаки, 88), Пулишич (Лофтус-Чик, 78), Йович (Абрахам, 78), Леао

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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Harun Bakircioğlu
Вынос нерадзуррийского тела. В этом сезоне Интер - любимая команда Милана. 5 матчей - 3 поражения, 2 ничьи.
У Милана спустя 7 лет выпал шанс выиграть Кубок Италии и второй трофей в сезоне, но соперник серьезный - Болонья.
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+1
ivankondrat96
Стимул для Мілана. А от Інтеру буде непросто. Матч у неділю в Серії А, а потім Барса..
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0
Samuel
Від можливого треблу Інтер крокує до повного провалу, Барсу їм не пройти а Конте зможе додавити їх
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-1
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Теннис
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