Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Интер – Милан. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Кубок Италии
Интер Милан
23.04.2025 22:00 – 82 2-й матч. Результат первого матча 1:1 0 : 2
Милан
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Италии
23 апреля 2025, 22:14 | Обновлено 23 апреля 2025, 23:12
163
0

Интер – Милан. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор ответного матча 1/2 финала Кубка Италии

23 апреля 2025, 22:14 | Обновлено 23 апреля 2025, 23:12
163
0
Интер – Милан. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine. Интер

В среду, 23 апреля, проходит ответный матч 1/2 финала Кубка Италии между «Интером» и «Миланом».

Встречу принимает «Джузеппе Меацца» в Милане. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.

Первый матч завершился вничью со счетом 1:1.

Кубок Италии. 1/2 финала

Интер – Милан – 0:1 (обновляется)

Гол: Йович, 36

ГОЛ! Йович забил в ворота Интера, 0:1, 36-я минута

События матча

50’
ГОЛ ! Мяч забил Лука Йович (Милан).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Лука Йович (Милан).
По теме:
Хетафе – Реал Мадрид. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ВИДЕО. Дубль. Йович забил второй гол в ворота Интера
Парма – Ювентус – 1:0. Первое поражение Тудора. Видео голов и обзор матча
Милан Кубок Италии по футболу Интер Милан Интер - Милан видео голов и обзор
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Без овертаймов не обошлось. Шахтёр минимально победил Полесье
Футбол | 23 апреля 2025, 20:36 115
Без овертаймов не обошлось. Шахтёр минимально победил Полесье
Без овертаймов не обошлось. Шахтёр минимально победил Полесье

«Горняки» впервые в истории победили «волков» и попали в финал Кубка Украины

ЧМ по хоккею. Календарь сборной Украины
Хоккей | 23 апреля 2025, 07:35 0
ЧМ по хоккею. Календарь сборной Украины
ЧМ по хоккею. Календарь сборной Украины

Команда сыграет в Дивизионе 1A

Судаков заявил о желании уехать в топ-лигу. Но лишь в «правильное время»
Футбол | 23.04.2025, 22:34
Судаков заявил о желании уехать в топ-лигу. Но лишь в «правильное время»
Судаков заявил о желании уехать в топ-лигу. Но лишь в «правильное время»
Шахтер отреагировал на сенсацию в Кубке Украины. Динамо уступает Буковине
Футбол | 23.04.2025, 17:02
Шахтер отреагировал на сенсацию в Кубке Украины. Динамо уступает Буковине
Шахтер отреагировал на сенсацию в Кубке Украины. Динамо уступает Буковине
Почему нужно болеть против Шахтера в финальных матчах сезона
Футбол | 23.04.2025, 12:31
Почему нужно болеть против Шахтера в финальных матчах сезона
Почему нужно болеть против Шахтера в финальных матчах сезона
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Назван самый богатый спортсмен в истории. Роналду и Месси – не в топ-2
Назван самый богатый спортсмен в истории. Роналду и Месси – не в топ-2
23.04.2025, 07:46 12
Футбол
Барселоне дают €300 млн за суперзвезду. Каталонцы подготовили ответ
Барселоне дают €300 млн за суперзвезду. Каталонцы подготовили ответ
22.04.2025, 04:45 2
Футбол
Известно, сколько денег выделил Ахметов с трансфера Мудрика на помощь ВСУ
Известно, сколько денег выделил Ахметов с трансфера Мудрика на помощь ВСУ
22.04.2025, 20:27 55
Футбол
Анчелотти выбрал вратаря Реала на финал Кубка Испании с Барселоной
Анчелотти выбрал вратаря Реала на финал Кубка Испании с Барселоной
22.04.2025, 00:44
Футбол
Эмоции, слезы и победа. Легенда снукера в 49 лет переиграл обидчика Бойко
Эмоции, слезы и победа. Легенда снукера в 49 лет переиграл обидчика Бойко
22.04.2025, 11:55 1
Снукер
Волшебник Чемпионшипа. Английский тренер вывел уже третью команду в АПЛ
Волшебник Чемпионшипа. Английский тренер вывел уже третью команду в АПЛ
21.04.2025, 22:32 2
Футбол
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Глубоко опечален новостью. Вечная память»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Глубоко опечален новостью. Вечная память»
23.04.2025, 08:23 19
Футбол
Они помирились. О'Салливан получил минимальный перевес над Картером на ЧМ
Они помирились. О'Салливан получил минимальный перевес над Картером на ЧМ
22.04.2025, 21:05
Снукер
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем