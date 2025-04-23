Интер – Милан. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В среду, 23 апреля, проходит ответный матч 1/2 финала Кубка Италии между «Интером» и «Миланом».

Встречу принимает «Джузеппе Меацца» в Милане. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.

Первый матч завершился вничью со счетом 1:1.

Кубок Италии. 1/2 финала

Интер – Милан – 0:1 (обновляется)

Гол: Йович, 36

ГОЛ! Йович забил в ворота Интера, 0:1, 36-я минута