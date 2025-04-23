23.04.2025 22:00 – 82’ 2-й матч. Результат первого матча 1:1 0 : 2
Кубок Италии23 апреля 2025, 22:14 | Обновлено 23 апреля 2025, 23:12
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Интер – Милан. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор ответного матча 1/2 финала Кубка Италии
23 апреля 2025, 22:14 | Обновлено 23 апреля 2025, 23:12
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В среду, 23 апреля, проходит ответный матч 1/2 финала Кубка Италии между «Интером» и «Миланом».
Встречу принимает «Джузеппе Меацца» в Милане. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.
Первый матч завершился вничью со счетом 1:1.
Кубок Италии. 1/2 финала
Интер – Милан – 0:1 (обновляется)
Гол: Йович, 36
ГОЛ! Йович забил в ворота Интера, 0:1, 36-я минута
События матча
50’
ГОЛ ! Мяч забил Лука Йович (Милан).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Лука Йович (Милан).
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