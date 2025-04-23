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Кубок Италии
Интер Милан
23.04.2025 22:00 - : -
Милан
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Италия
23 апреля 2025, 04:39 | Обновлено 23 апреля 2025, 04:41
29
0

Интер – Милан. Прогноз и анонс на матч

Ответный поединок 1/2 финала Кубка Италии состоится 23 апреля в 22:00 по Киеву

23 апреля 2025, 04:39 | Обновлено 23 апреля 2025, 04:41
29
0
Интер – Милан. Прогноз и анонс на матч
Getty Images/Global Images Ukraine

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23 апреля ответный матч в полуфинале Кубка Италии проведут Интер и Милан. Старт встречи запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Интер

«Сине-черные» ведут борьбу за три трофея, есть ощущения, что команда немного устала под конец сезона, но об этом сейчас точно некогда думать. В последнем туре Интер неожиданно уступил на выезде крепкой Болонье – 0:1, пропустив единственный мяч в компенсированное время. Упомянутой осечкой воспользовался Наполи, теперь клубы делят лидерство в Серии А, но Интер выше по дополнительным показателям.

А ведь еще есть Лига Чемпионов, там клуб добрался до полуфинала, где придется сыграть против грозной Барселоны. Делать ставки в пользу какого-то турнира уже поздно, да и нет смысла. Итог сезона будет полностью зависеть от его концовки, ведь можно даже сделать трэбл или остаться без трофеев.

Симоне Индзаги умеет правильно использовать своих игроков, в этом главная опасность Интера. Не смогут помочь партнерам Карбони, Дюмфрис, Тюрам и Зелински.

Милан

Мало поводов для радости в этом сезоне у Милана, Кубок Италии автоматически стал приоритетным, так как в других команда провалилась. В Лиге Чемпионов «красно-черных» хватило только на выход в плей-офф, где они сразу неожиданно проиграли Фейеноорду.

Неудачно команда играет в чемпионате, где идет только на девятом месте, даже до топ-6 целых шесть очков, а до первого квартета и вовсе 9 баллов. Нельзя сказать, что Милан играет плохо, но есть проблемы с организацией игры, состав здесь тоже вполне солидный.

В последнем туре подопечные Сержиу Консейсау уступили на своем поле сильной Аталанте – 0:1. У Милана всего одна победа в пяти встречах, во всех турнирах. Не сыграют из-за травм Эмерсон-Роял, Лофтус-Чик и Уокер.

Личные встречи

У клубов огромная история очных противостояний, первая их полуфинальная встреча прошла в интересной борьбе, Милан сумел заслуженно открыть счет усилиями Абрахама, но Чалханоглу сумел сравнять, в итоге 1:1.

Прогноз

Стоит понимать, что Интер только формально играет дома, так как это дерби, обе команды проводят свои матче на том же стадионе. «Сине-черные» небольшие фавориты, хотя битва будет интересной.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Интера – 1,93, ничья – 3,53, победа Милана – 3,8. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Ожидаю владения мячом от Интера и острых контратак от Милана. Команды должны порадовать зрелищным футболом, ставлю на обмен забитыми мячами за 1,69

Прогноз Sport.ua
Интер Милан
23 апреля 2025 -
22:00
Милан
Обе забьют 1.69 Сделать ставку

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Интер Милан Милан Интер - Милан Кубок Италии по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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