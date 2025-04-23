Интер – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию ответного матча 1/2 финала Кубка Италии
23 апреля состоится ответный матч 1/2 финала Кубка Италии 2024/25 между командами Интер и Милан.
Поединок пройдет на стадионе Джузеппе Меацца. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В первой игре была зафиксирована ничья со счетом 1:1.
Победитель противостояния выйдет в финал Кубка, где поборется либо против Эмполи, либо против Болоньи.
Интер – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
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