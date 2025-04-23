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Кубок Италии
Интер Милан
23.04.2025 22:00 - : -
Милан
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
23 апреля 2025, 05:05 | Обновлено 23 апреля 2025, 05:06
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Интер – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию ответного матча 1/2 финала Кубка Италии

23 апреля 2025, 05:05 | Обновлено 23 апреля 2025, 05:06
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Интер – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
GOAL

23 апреля состоится ответный матч 1/2 финала Кубка Италии 2024/25 между командами Интер и Милан.

Поединок пройдет на стадионе Джузеппе Меацца. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В первой игре была зафиксирована ничья со счетом 1:1.

Победитель противостояния выйдет в финал Кубка, где поборется либо против Эмполи, либо против Болоньи.

Интер – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Интер – Милан
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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