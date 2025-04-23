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Кубок Италии
Интер Милан
23.04.2025 22:00 - : -
Милан
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Италия
23 апреля 2025, 03:35 | Обновлено 23 апреля 2025, 03:36
9
0

Интер – Милан. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Кубка Италии

Поединок 1/2 финала состоится 23 апреля в 22:00 по Киеву

23 апреля 2025, 03:35 | Обновлено 23 апреля 2025, 03:36
9
0
Интер – Милан. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Кубка Италии
Getty Images/Global Images Ukraine

23 апреля на «Джузеппе Меацца» пройдет ответный матч полуфинала кубка Италии, в котором Интер встретится с Миланом. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Интер

Команда при Симоне Индзаги стабильно хороша. Особняком стоит прошлый сезон - тогда досрочно было оформлено скудетто. Ну, а сейчас, хотя нет прежнего доминирования (а в Суперкубке так и вовсе проиграли), есть шансы завершить новый футбольный год заметно лучше.

Клуб неплохо смотрится в Лиге чемпионов. Итальянцы спокойно вышли в четвертьфинал. Там получилось выиграть в Мюнхене у Баварии, после чего дома неделю назад была максимально драматичная и тяжелая ничья, 2:2. Параллельно в Серии А Лаутаро Мартинес и компания удерживают лидерство и, по сути, остается только один серьезный конкурент - Наполи. И после осечке в прошлом туре, 0:1 с Болоньей, теперь поравнялись по очкам. Ну и для выхода в кубковый финал остается наконец-то выиграть дерби в этом сезоне.

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Милан

Клуб в прошлом сезоне по набранным очкам уступил только как раз Интеру. Но это было достигнуто еще при Пиоли, а с этим специалистом задолго до этой развязки твердо решили расстаться. Вот только потом и Паулу Фонсеку уволили уже после полугода работы, и это никого не удивило - португалец начал разочаровывать практически с первых же своих матчей после возвращения в Италию.

Сменивший его на Новый Год Сержиу Консейсау начинал на ура, с выигранного Суперкубка. Но уже в феврале последовал вылет из Лиги чемпионов, причем от скромного Фейеноорда. Да и в Серии А никак не получается заметно прибавить, гранд все время болтается за пределами зоны еврокубков. Вот и в прошлом туре Аталанта выиграла на Сан-Сиро за счет единственного гола Эдерсона в середине второго тайма.

Статистика личных встреч

В этом сезоне при разных наставниках Милан в дерби не проигрывал. Он набрал четыре очка из шести возможных и побеждал в финале Суперкубка. Да и в первом поединке 1/2 все закончилось 1:1.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут, что Интер наконец-то добьются успеха в дерби. Согласимся - самое время им победить соседа (коэффициент - 2,01).

Прогноз Sport.ua
Интер Милан
23 апреля 2025 -
22:00
Милан
Победа Интера 2.01 Сделать ставку

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Интер Милан Милан Интер - Милан прогнозы прогнозы на футбол Кубок Италии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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