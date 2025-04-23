Интер – Милан. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Кубка Италии

23 апреля на «Джузеппе Меацца» пройдет ответный матч полуфинала кубка Италии, в котором Интер встретится с Миланом. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Интер

Команда при Симоне Индзаги стабильно хороша. Особняком стоит прошлый сезон - тогда досрочно было оформлено скудетто. Ну, а сейчас, хотя нет прежнего доминирования (а в Суперкубке так и вовсе проиграли), есть шансы завершить новый футбольный год заметно лучше.

Клуб неплохо смотрится в Лиге чемпионов. Итальянцы спокойно вышли в четвертьфинал. Там получилось выиграть в Мюнхене у Баварии, после чего дома неделю назад была максимально драматичная и тяжелая ничья, 2:2. Параллельно в Серии А Лаутаро Мартинес и компания удерживают лидерство и, по сути, остается только один серьезный конкурент - Наполи. И после осечке в прошлом туре, 0:1 с Болоньей, теперь поравнялись по очкам. Ну и для выхода в кубковый финал остается наконец-то выиграть дерби в этом сезоне.

❗️ Больше прогнозов в Telegram-канале Прогнозний БУМ! И денежные конкурсы!

Милан

Клуб в прошлом сезоне по набранным очкам уступил только как раз Интеру. Но это было достигнуто еще при Пиоли, а с этим специалистом задолго до этой развязки твердо решили расстаться. Вот только потом и Паулу Фонсеку уволили уже после полугода работы, и это никого не удивило - португалец начал разочаровывать практически с первых же своих матчей после возвращения в Италию.

Сменивший его на Новый Год Сержиу Консейсау начинал на ура, с выигранного Суперкубка. Но уже в феврале последовал вылет из Лиги чемпионов, причем от скромного Фейеноорда. Да и в Серии А никак не получается заметно прибавить, гранд все время болтается за пределами зоны еврокубков. Вот и в прошлом туре Аталанта выиграла на Сан-Сиро за счет единственного гола Эдерсона в середине второго тайма.

Статистика личных встреч

В этом сезоне при разных наставниках Милан в дерби не проигрывал. Он набрал четыре очка из шести возможных и побеждал в финале Суперкубка. Да и в первом поединке 1/2 все закончилось 1:1.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут, что Интер наконец-то добьются успеха в дерби. Согласимся - самое время им победить соседа (коэффициент - 2,01).

Прогноз Sport.ua Интер Милан Милан Победа Интера 2.01 Сделать ставку

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ТОВ «БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ ФАВБЕТ».

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021, выдана согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.