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  4. Юлия Стародубцева – Каролина Мухова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
24 апреля 2025, 07:29 |
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Юлия Стародубцева – Каролина Мухова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/32 финала турнира WTA 1000 в Мадриде

24 апреля 2025, 07:29 |
130
0
Юлия Стародубцева – Каролина Мухова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

24 апреля украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 99) продолжит выступления на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде, Испания.

В 1/32 финала украинка, которая стартовала еще в квалификации, сыграет против 12-й сеяной Каролины Муховой (Чехия, WTA 12). Поединок состоится четвертым запуском после игры Носкова – Карле. Ориентировочное время начала матча – 17:00 по Киеву.

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Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния в третьем раунде выйдет на корт либо против Людмилы Самсоновой, либо против Кэролайн Доулхайд.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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