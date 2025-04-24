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  4. Аль-Хиляль предложил звездному игроку Барселоне многомиллионный контракт
Испания
24 апреля 2025, 05:09 |
260
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Аль-Хиляль предложил звездному игроку Барселоне многомиллионный контракт

100 млн долларов Барсе за Рафинью, а самому бразильцу – 200 млн за четыре года

24 апреля 2025, 05:09 |
260
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Аль-Хиляль предложил звездному игроку Барселоне многомиллионный контракт
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафинья

28-летний бразильский вингер каталонской Барселоны Рафинья заинтересовал саудовскую команду Аль-Хиляль.

Саудовцы серьезно рассматривают возможное подписание игрока, хотя не отказываются от Мохамеда Салаха и Винисиуса Жуниора.

Как сообщает Diario Sport, недавно делегация Аль-Хиляля посетила Каталонию и встретилась с руководством сине-гранатовых.

Согласно информации, обнародованной саудовскими СМИ 365Scores, к которой имел доступ Diario SPORT, Аль-Хиляль предложил Рафинье контракт до 2029 года с денежным предложением в размере 200 миллионов долларов, распределенных по 50 миллионов за каждый год.

Аль-Хиляль также предложил Барсе 100 миллионов долларов за Рафинью. Сам игрок пока что не хочет покидать каталонскую команду. Однако есть нюанс: контракт бразильца с Блаугранас рассчитан до лета 2027 года, который продлить пока что не получается.

Переговоры о новом соглашении Рафиньи с Барсой зашли в тупик – игрок недоволен зарплатой, поскольку получают одну из наименьших сумм среди всех футболистов команды, хотя является ее лидером.

Источник утверждает, что интерес Аль-Хиляля к Рафинье может побудить Барсу поскорее заключить с главным претендентом на Золотой мяч 2025 новый контракт.

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Рафинья Диас Барселона Аль-Хиляль трансферы трансферы Ла Лиги чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Даниил Агарков Источник: Sport.es
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