Аль-Хиляль предложил звездному игроку Барселоне многомиллионный контракт
100 млн долларов Барсе за Рафинью, а самому бразильцу – 200 млн за четыре года
28-летний бразильский вингер каталонской Барселоны Рафинья заинтересовал саудовскую команду Аль-Хиляль.
Саудовцы серьезно рассматривают возможное подписание игрока, хотя не отказываются от Мохамеда Салаха и Винисиуса Жуниора.
Как сообщает Diario Sport, недавно делегация Аль-Хиляля посетила Каталонию и встретилась с руководством сине-гранатовых.
Согласно информации, обнародованной саудовскими СМИ 365Scores, к которой имел доступ Diario SPORT, Аль-Хиляль предложил Рафинье контракт до 2029 года с денежным предложением в размере 200 миллионов долларов, распределенных по 50 миллионов за каждый год.
Аль-Хиляль также предложил Барсе 100 миллионов долларов за Рафинью. Сам игрок пока что не хочет покидать каталонскую команду. Однако есть нюанс: контракт бразильца с Блаугранас рассчитан до лета 2027 года, который продлить пока что не получается.
Переговоры о новом соглашении Рафиньи с Барсой зашли в тупик – игрок недоволен зарплатой, поскольку получают одну из наименьших сумм среди всех футболистов команды, хотя является ее лидером.
Источник утверждает, что интерес Аль-Хиляля к Рафинье может побудить Барсу поскорее заключить с главным претендентом на Золотой мяч 2025 новый контракт.
Reports indicate that Al Hilal are preparing an offer potentially reaching €100 million to secure the signing of Brazilian winger Rafinha from Barcelona.— Arab News | Sport (@ArabNewsSport) April 23, 2025
[📷 via @FCBarcelona ]#yallaRSL | #RoshnSaudiLeague | @SPL_EN pic.twitter.com/xo5bndu4yc
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