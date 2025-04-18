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18 апреля 2025, 23:44 |
520
0

Рейтинг Золотого мяча 2025 после фиаско Реала в ЛЧ. Сменился лидер!

Возглавил рейтинг Рафинья Диас

18 апреля 2025, 23:44 |
520
0
Рейтинг Золотого мяча 2025 после фиаско Реала в ЛЧ. Сменился лидер!
Ballon d'Or

Известный портал GiveMeSport обновил рейтинг главных претендентов на Золотой мяч 2025 после четвертьфинальных матчей Лиги чемпионов 2024/25.

Звезда «Реала» Килиан Мбаппе после вылета команды из Лиги чемпионов от «Арсенала» больше не является лидером и опустился аж на шестую строчку.

Возглавил список лучший бомбардир ЛЧ Рафинья Диас из «Барселоны», за ним разместились еще два игрока из линии атаки «Барсы» – Ламин Ямаль и Роберт Левандовски.

В последнем рейтинге от GiveMeSport тройка лидеров выглядела следующим образом – Киллиан Мбаппе, Рафинья и Винисиус Жуниор.

Рейтинг главных фаворитов на Золотой мяч 2025 года

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Рафинья Диас Ламин Ямаль Роберт Левандовски Золотой мяч Реал Мадрид Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор GiveMeSport рейтинг
Дмитрий Олейник Источник: GiveMeSport
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