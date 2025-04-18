Рейтинг Золотого мяча 2025 после фиаско Реала в ЛЧ. Сменился лидер!

Известный портал GiveMeSport обновил рейтинг главных претендентов на Золотой мяч 2025 после четвертьфинальных матчей Лиги чемпионов 2024/25.

Звезда «Реала» Килиан Мбаппе после вылета команды из Лиги чемпионов от «Арсенала» больше не является лидером и опустился аж на шестую строчку.

Возглавил список лучший бомбардир ЛЧ Рафинья Диас из «Барселоны», за ним разместились еще два игрока из линии атаки «Барсы» – Ламин Ямаль и Роберт Левандовски.

В последнем рейтинге от GiveMeSport тройка лидеров выглядела следующим образом – Киллиан Мбаппе, Рафинья и Винисиус Жуниор.

Рейтинг главных фаворитов на Золотой мяч 2025 года