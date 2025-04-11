Рейтинг Золотого мяча 2025 после фиаско Реал в ЛЧ. Кто теперь лидер?

Известный портал GiveMeSport обнародовал рейтинг главных претендентов на Золотой мяч 2025.

На первой строчке обновленного рейтинга разместился нападающий «Реала» Килиан Мбаппе, а за ним сразу идет лучший бомбардир текущего сезона Лиги чемпионов Рафинья из каталонской «Барселоны».

Третьим в рейтинге идет Винисиус Жуниор из «Реала», а лучший бомбардир АПЛ Мохамед Салах из «Ливерпуля» занимает теперь четвертое место.

Звездный вингер «Барселоны» Ламин Ямаль замкнул первую пятерку рейтинга.

Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.

Рейтинг главных фаворитов на Золотой мяч 2025