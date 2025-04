Мюллер мог перебраться в АПЛ. Известно, почему трансфер сорвался

Легендарный полузащитник немецкой «Баварии» Томас Мюллер заявил, что в свое время мог перебраться в Английскую Премьер-лигу, но решил остаться верным немецкому гранду.

Бавария – это невероятный клуб для меня, и на самом деле я никогда не хотел уходить отсюда.

Конечно, были моменты, когда что-то шло не так. К примеру, мой бывший тренер Луи ван Гал хотел забрать меня в Англию. Но тогда я этого не сделал – и вот, после всех этих лет, я до сих пор здесь и чувствую себя хорошо», – сказал Мюллер.

За 25 лет в составе «Баварии» Томас Мюллер провел за клуб 743 матча, отличившись 247 забитыми мячами и 273 голевыми передачами. Также в его активе 32 выигранных трофея с клубом, включая два триумфа в Лиге чемпионов и 12 титулов Бундеслиги.

FC Bayern Kids Club members asked Thomas Müller a few questions



Q1: What do you think is the main reason you've remained loyal to FC Bayern for so many years?



Müller: "FC Bayern is such a great club for me, and I never really wanted to leave. Of course, there were times when… pic.twitter.com/WEONISOyWo