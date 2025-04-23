Настоящий метр. Экс-тренер Ман Сити вписал свое имя в историю Бетиса

71-летний чилийский специалист Мануэль Пеллегрини вписал свое имя в историю испанского клуба «Бетис».

Специалист тренирует коллектив с сезона-2020/21 и за этот период успел стать лучшим тренером клуба с наибольшим количеством побед.

Случилось это после успешного матча против «Жироны» в 32-го тура чемпионата Испании (3:1).

На счету Мануэля 247 матчей во главе «Бетиса», в которых 117 раз подопечные Пеллегрини были сильнее соперника.

Рейтинг тренеров «Бетиса» по количеству побед:

Мануэль Пеллегрини – 117

Серра Феррер – 116

Пепе Мел – 88

Антонио Барриос – 85