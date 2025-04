Настоящий метр. Экс-тренер Ман Сити вписал свое имя в историю Бетиса

71-летний чилийский специалист Мануэль Пеллегрини вписал свое имя в историю испанского клуба «Бетис».

Специалист тренирует коллектив с сезона-2020/21 и за этот период успел стать лучшим тренером клуба с наибольшим количеством побед.

Случилось это после успешного матча против «Жироны» в 32-го тура чемпионата Испании (3:1).

На счету Мануэля 247 матчей во главе «Бетиса», в которых 117 раз подопечные Пеллегрини были сильнее соперника.

Рейтинг тренеров «Бетиса» по количеству побед:

🇨🇱💚 Manuel Pellegrini is the manager with the most amount of victories in the history of Real Betis!



He has 117 wins in 247 matches, surpassing the likes of Serra Ferrer (116), Pepe Mel (88) and Antonio Barrios (85) at the Spanish club. ✅ pic.twitter.com/3tCPA2Uge5