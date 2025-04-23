Настоящий метр. Экс-тренер Ман Сити вписал свое имя в историю Бетиса
Мануэль Пеллегрини одержал рекордную победу во главе клуба
71-летний чилийский специалист Мануэль Пеллегрини вписал свое имя в историю испанского клуба «Бетис».
Специалист тренирует коллектив с сезона-2020/21 и за этот период успел стать лучшим тренером клуба с наибольшим количеством побед.
Случилось это после успешного матча против «Жироны» в 32-го тура чемпионата Испании (3:1).
На счету Мануэля 247 матчей во главе «Бетиса», в которых 117 раз подопечные Пеллегрини были сильнее соперника.
Рейтинг тренеров «Бетиса» по количеству побед:
- Мануэль Пеллегрини – 117
- Серра Феррер – 116
- Пепе Мел – 88
- Антонио Барриос – 85
🇨🇱💚 Manuel Pellegrini is the manager with the most amount of victories in the history of Real Betis!— EuroFoot (@eurofootcom) April 23, 2025
He has 117 wins in 247 matches, surpassing the likes of Serra Ferrer (116), Pepe Mel (88) and Antonio Barrios (85) at the Spanish club. ✅ pic.twitter.com/3tCPA2Uge5
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