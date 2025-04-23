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Испания
23 апреля 2025, 18:04 | Обновлено 23 апреля 2025, 18:05
383
0

Настоящий метр. Экс-тренер Ман Сити вписал свое имя в историю Бетиса

Мануэль Пеллегрини одержал рекордную победу во главе клуба

23 апреля 2025, 18:04 | Обновлено 23 апреля 2025, 18:05
383
0
Настоящий метр. Экс-тренер Ман Сити вписал свое имя в историю Бетиса
Getty Images/Global Images Ukraine. Мануэль Пеллегрини

71-летний чилийский специалист Мануэль Пеллегрини вписал свое имя в историю испанского клуба «Бетис».

Специалист тренирует коллектив с сезона-2020/21 и за этот период успел стать лучшим тренером клуба с наибольшим количеством побед.

Случилось это после успешного матча против «Жироны» в 32-го тура чемпионата Испании (3:1).

На счету Мануэля 247 матчей во главе «Бетиса», в которых 117 раз подопечные Пеллегрини были сильнее соперника.

Рейтинг тренеров «Бетиса» по количеству побед:

  • Мануэль Пеллегрини – 117
  • Серра Феррер – 116
  • Пепе Мел – 88
  • Антонио Барриос – 85
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Мануэль Пеллегрини Бетис чемпионат Испании по футболу Ла Лига статистика
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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