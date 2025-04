Гол Нунеса за Манчестер Сити попал в книгу рекордов Этихада

В матче 34-го тура АПЛ Манчестер Сити дома победил Астон Виллу со счетом 2:1.

Победный гол «горожане» забили на 90+4 минуте матча. Его автором стал 26-летний португальский полузащитник Матеуш Нунес.

Этот гол для Манчестер Сити стал самым поздним победным на Этихаде в АПЛ, начиная с ноября 2022 года.

94 - Manchester City scored their latest match-winning Premier League goal at the Etihad Stadium (93:21) since November 2022 against Fulham (94:34). It was the latest winner Aston Villa conceded home and away in the competition since October 2021 vs Wolves (94:05). Knockout. pic.twitter.com/G6qjADmOSA