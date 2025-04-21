ОФИЦИАЛЬНО. Отменено проведение 4 матчей Серии А. Известна причина
Такое решение связано со смертью Папы Римского Франциска
В понедельник, 21 апреля 2025 года, стало известно о смерти Папы Римского Франциска.
В связи с этим отменено проведение 4 матчей Серии А, которые были запланированы на 21 апреля. Таким образом, на другую дату перенесены следующие поединки:
- «Торино» – «Удинезе»
- «Кальяри» – «Фиорентина»
- «Дженоа» – «Лацио»
- «Парма» – «Ювентус»
Также отмечается, что на другую дату будут перенесены матчи молодежного чемпионата Италии. Скорее всего, такое решение примут в отношении всех матчей всех итальянских дивизионов.
Франциск был 266-м Папой Римским. Он родился 17 декабря 1936 года, а его интронизация состоялась 19 марта 2013 года.
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