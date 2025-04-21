ОФИЦИАЛЬНО. Отменено проведение 4 матчей Серии А. Известна причина

В понедельник, 21 апреля 2025 года, стало известно о смерти Папы Римского Франциска.

В связи с этим отменено проведение 4 матчей Серии А, которые были запланированы на 21 апреля. Таким образом, на другую дату перенесены следующие поединки:

«Торино» – «Удинезе»

«Кальяри» – «Фиорентина»

«Дженоа» – «Лацио»

«Парма» – «Ювентус»

Также отмечается, что на другую дату будут перенесены матчи молодежного чемпионата Италии. Скорее всего, такое решение примут в отношении всех матчей всех итальянских дивизионов.

Франциск был 266-м Папой Римским. Он родился 17 декабря 1936 года, а его интронизация состоялась 19 марта 2013 года.