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Италия
21 апреля 2025, 11:51 | Обновлено 21 апреля 2025, 11:53
711
0

ОФИЦИАЛЬНО. Отменено проведение 4 матчей Серии А. Известна причина

Такое решение связано со смертью Папы Римского Франциска

21 апреля 2025, 11:51 | Обновлено 21 апреля 2025, 11:53
711
0
ОФИЦИАЛЬНО. Отменено проведение 4 матчей Серии А. Известна причина
Серия А

В понедельник, 21 апреля 2025 года, стало известно о смерти Папы Римского Франциска.

В связи с этим отменено проведение 4 матчей Серии А, которые были запланированы на 21 апреля. Таким образом, на другую дату перенесены следующие поединки:

  • «Торино» – «Удинезе»
  • «Кальяри» – «Фиорентина»
  • «Дженоа» – «Лацио»
  • «Парма» – «Ювентус»

Также отмечается, что на другую дату будут перенесены матчи молодежного чемпионата Италии. Скорее всего, такое решение примут в отношении всех матчей всех итальянских дивизионов.

Франциск был 266-м Папой Римским. Он родился 17 декабря 1936 года, а его интронизация состоялась 19 марта 2013 года.

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Папа Римский Франциск Торино Удинезе Кальяри Фиорентина Дженоа Руслан Малиновский Лацио Парма Ювентус смерть Серия A чемпионат Италии по футболу
Дмитрий Вус Источник: Серия A
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