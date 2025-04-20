В понедельник, 21 апреля состоится матч 33-го раунда чемпионата Италии между «Дженоа» и «Лацио». По киевскому времени игра начнется в 19:00.

Дженоа

Хороший сезон проводит генуэзский клуб. После 32 туров команда занимает 12 место в лиге с 39 очками на счету. 15 баллов отделяет коллектив от зоны вылета, и на 2 больше еврокубков, поэтому существенно улучшить свое турнирное положение у «Дженоа» не получится. Из Кубка Италии «грифоны» вылетели от «Сампдории» в 1/16 финала.

Лацио

Сейчас столичный коллектив находится на 6-м месте в Серии А и имеет в активе 56 очков. Однако от «Ювентуса», который на 4-й позиции расстояние составляет всего 3 зачетных пункта, команда все равно имеет хорошие шансы на попадание в Лигу чемпионов.

Из кубка «орлы» вылетели в четвертьфинале, а в Лиге Европы на такой же стадии потерпели поражение от «Буде-Глимт» после серии пенальти.

Личные встречи

В последних 5 матчах статистика в пользу римлян: 3 победы «бело-голубых» против 2 у «Дженоа». Что интересно, «грифоны» не могут отличиться в ворота столичного клуба уже 3 игры подряд. Поединок первого круга чемпионата Италии завершился выигрышем «Лацио» со счетом 3:0.

Интересные факты

По статистике в домашних матчах «Дженоа» занимает 12 место в лиге – 22 очка в 16 матчах.

«Лацио» имеет 1 победу в последних 5 поединках в Серии А – минимальный выигрыш против «Аталанты». Еще 3 игры завершились вничью 1:1, а вот «Болонья» разгромила «орлов» со счетом 5:0.

В этом сезоне чемпионата Италии игроки «Дженоа» в общей сложности забили 29 голов – худший показатель лишь у 4-х худших команд лиги.

Возможные стартовые составы

Дженоа: Леали – Мартин, Васкес, де Винтер, Сабелли – Мазини, Фрэндруп – Торсбю, Миретти, Дзаноли – Пинамонти

Лацио: Мандас – Пеллегрини, Романьоли, Хила, Марушич – Ровелла, Гендузи – Дзакканьи, Деле-Баширу, Педро – Кастельянос

Прогноз

Команды, как правило, не забивают большого количества голов в этом сезоне. Именно поэтому я поставлю на тотал менее 2.5 с коэффициентом 1.57.

Прогноз Sport.ua Дженоа Лацио Тотал меньше 2.5 1.57 Сделать ставку

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