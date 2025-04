Мбемо и Висса сделали это в 18-й раз. Очередной жертвой стал Брайтон

В матче 33-го тура АПЛ «Брентфорд» победил дома «Брайтон» со счетом 4:2.

Очередные свои голы за «Брентфорд» забили Брайан Мбемо (дважды), а также Йоан Висса.

Это уже 18-й матч в рамках АПЛ, в котором каждый из этой пары футболистов забил гол.

Только 7 пар футболистов в истории АПЛ имеют большее количество подобных матчей.

В сезоне 2024/25 есть уже 7 матчей, в которых каждый из пары Мбемо/Висса отличился голом, а именно против «Кристалл Пеласа», «Саутгемптона» (дважды), «Ипсвича», «Ньюкасла», «Лестера» и «Брайтона».

Брайан Мбемо имеет в своем активе 18 забитых голов в сезоне, Йоан Висса – 16. Оба входят в топ-6 лучших бомбардиров АПЛ в этом сезоне.

