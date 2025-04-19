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  4. Барселона – Сельта. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Испания
19 апреля 2025, 18:24 |
249
0

Барселона – Сельта. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите самые интересные моменты матча 32-го тура Ла Лиги

19 апреля 2025, 18:24 |
249
0
Барселона – Сельта. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine. Барселона – Сельта

В субботу, 19 апреля, проходит матч 32-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором играют «Барселона» и «Сельта».

Игра проходит на Олимпийском стадионе в Барселоне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ла Лига. 32-й тур, 19 апреля.

Барселона – Сельта – 1:1

Голы: Торрес, 12 - Инглесиас, 15.

ГОЛ! Торрес, 12, 1:0!

ГОЛ! Инглесиас, 15, 1:1!

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Барселона Сельта чемпионат Испании по футболу Ла Лига Барселона - Сельта видео голов и обзор
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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