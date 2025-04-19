Испания19 апреля 2025, 18:24 |
249
0
Барселона – Сельта. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите самые интересные моменты матча 32-го тура Ла Лиги
19 апреля 2025, 18:24 |
249
0
В субботу, 19 апреля, проходит матч 32-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором играют «Барселона» и «Сельта».
Игра проходит на Олимпийском стадионе в Барселоне.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Ла Лига. 32-й тур, 19 апреля.
Барселона – Сельта – 1:1
Голы: Торрес, 12 - Инглесиас, 15.
ГОЛ! Торрес, 12, 1:0!
ГОЛ! Инглесиас, 15, 1:1!
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 19 апреля 2025, 07:47 4
Возглавил рейтинг Рафинья Диас
Футбол | 19 апреля 2025, 11:11 8
Именитый тренер считает, что нужно сделать одну команду в Харькове
Футбол | 18.04.2025, 19:05
Теннис | 18.04.2025, 23:31
Футбол | 19.04.2025, 18:32
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
18.04.2025, 19:24
18.04.2025, 08:25
18.04.2025, 07:48 8
18.04.2025, 06:05 1
17.04.2025, 23:17 7
18.04.2025, 06:23 17
18.04.2025, 04:18 2
17.04.2025, 18:20 9