Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Первая лига
19 января 2026, 14:46 |
Стало известно, кто будет помогать Дулубу в Ниве

20 января тернопольская команда возвращается из отпуска

Стало известно, кто будет помогать Дулубу в Ниве
Олег Дулуб

Как стало известно Sport.ua, 20 января перволиговая «Нива» из Тернополя начнет подготовку ко второй части сезона и футболистам будет представлен новый главный тренер Олег Дулуб.

По имеющейся информации, ему будет помогать Ярослав Матвиев, который ранее возглавлял второлиговую «Реверу 1908».

Спортивным директором ФК «Нива» будет Артур Довгошия, который занимал такую же должность во львовских «Карпатах», когда у руля был Мирон Маркевич.

За селекционную работу будет отвечать Егор Копылов, который был спортивным директором «Реверы 1908».

Сейчас футболисты «Нивы» набрали 23 очка и занимают восьмое место в Первой лиге.

Ранее мы сообщали, что 60-летний специалист Олег Дулуб нашел новое место работы.

Нива Тернополь Олег Дулуб назначение тренера Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу инсайд Артур Довгошия
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
