Ворскла – Александрия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Команды встречаются в 25-м туре УПЛ
18 апреля в матче 25-го тура Украинской Премьер-лиги встречаются полтавская «Ворскла» и «Александрия».
Игра началась часом позже из-за воздушной тревоги.
Только команды успели разогреться, как в Полтаве была снова объявлена тревога.
После возобновления игры «Александрия» сразу же забила.
На 37-й минуте «александрийцы» воспользовались ошибкой защитников «Ворсклы» и Тедди Цара с 10-метров «расстрелял» Исенко.
УПЛ. 25-й тур. 18 апреля
Ворскла Полтава – Александрия – 0:2 (первый тайм)
Гол: Ковалец, 7, Теди Цара, 37
Видео голов и обзор матча
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