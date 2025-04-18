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Украина. Премьер лига
18 апреля 2025, 15:10 | Обновлено 18 апреля 2025, 15:25
234
0

Ворскла – Александрия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Команды встречаются в 25-м туре УПЛ

18 апреля 2025, 15:10 | Обновлено 18 апреля 2025, 15:25
234
0
Ворскла – Александрия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
УПЛ

18 апреля в матче 25-го тура Украинской Премьер-лиги встречаются полтавская «Ворскла» и «Александрия».

Игра началась часом позже из-за воздушной тревоги.

Только команды успели разогреться, как в Полтаве была снова объявлена ​​тревога.

После возобновления игры «Александрия» сразу же забила.

На 37-й минуте «александрийцы» воспользовались ошибкой защитников «Ворсклы» и Тедди Цара с 10-метров «расстрелял» Исенко.

УПЛ. 25-й тур. 18 апреля

Ворскла Полтава – Александрия – 0:2 (первый тайм)

Гол: Ковалец, 7, Теди Цара, 37

Видео голов и обзор матча

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Александрия Ворскла Полтава Ворскла - Александрия видео голов и обзор Теди Цара
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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