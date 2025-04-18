Разгром сорвался. Александрия уверенно обыграла Ворсклу в Полтаве

Команды начали поединок со второй попытки. Вначале из-за воздушной тревоги стартовый свисток был смещен с 13:00 на 13:30, а затем на 14:05. Однако едва соперники чуть-чуть освоились на поле после начала игры, как им пришлось уходить в укрытие – очередная воздушная тревога накрыла всю Украину. Пауза продолжалась 23 минуты. Едва матч возобновился, как гости добились успеха.

Игроки «Александрии» повели в счете, грамотно разыграв угловой сразу после рестарта. Мишнев из-за пределов штрафной мощно пробил в левую стойку, а Ковалец хладнокровно сыграл на подборе и спокойно добавил в цель. 0:1. Добившись успеха подопечные Руслана Ротаня, который наблюдал за игрой из ложи, а не с тренерской скамьи, отдали полтавцам инициативу. Как оказалось, этим они просто взяли паузу в своих атакующих действиях. Примерно к середине первого тайма игровое преимущество «горожан» сомнений не вызывало. Они переигрывали хозяев по многим аспектам и старались действовать разнообразно, а также изобретательно, чтобы у соперника было меньше шансов на контрмеры. И под занавес тайма оборона «Ворсклы» окончательно дрогнула. На 36-й минуте Теди Цара увеличил перевес своей команды, пробив Исенко с передачи Козака. Голу предшествовала потеря мяча Малышем недалеко от штрафной «Ворсклы». 0:2.

ФК Ворскла

Казалось бы, команды при двух голах александрийцев уйдут на перерыв, но в компенсированное время Теди Цара оформил дубль и довел счет в пользу «горожан» до крупного. На этот раз вингер «Александрии» оказался удачливее Крупского, который его опередил, но выбил мяч точно в оппонента, от которого сфера затем залетела в ворота. 0:3.

После отдыха игроки «Александрии» продолжали доминировать, но действовали они уже не так рьяно и мощно, как это было до перерыва. «Горожане» играли по счету. Имея перевес на поле и запас прочности в счете, парни Ротаня спокойно вели игру. Полтавчане, к их чести, не капитулировали, а старались что-то придумывать, пытались атаковать и выжидали свои моменты. Хорошо у действия хозяев вписался Ндукве, который в перерыве заменил Малыша. Под стать ему смотрелись также Пердута, Иеде и Кане. Впрочем, вскоре после того, как Кане на 70-й минуте уступил свое место на поле Макушко, игроки «Ворсклы» один мяч отыграли. Автором гола стал Ндукве, которому удался эффектный точный удар в дальнюю левую девятку. 1:3.

Подопечные Юрия Максимова, добившись локального успеха, постарались свою атакующую мощь увеличить и отличиться еще раз. В старании им нельзя было отказать, но желаемое было для них за гранью возможного. Александрийцы довели встречу до победы и немного ушли вперед от «Шахтера», который в таблице УПЛ дышит им в спину. У «горожан» 57 очков, а у «горняков» – 53, но в запасе матч 25-го тура против «Колоса». «Ворскла» занимает 14-ю позицию с 21 пунктом.

ФК Ворскла

Украинская Премьер-лига. 25-й тур

«Ворскла» – «Александрия» – 1:3

Голы: Ндукве, 74 – Ковалец, 7, Теди Цара, 36, 45+1.

Челядин, 72, Бацула, 82 – Кравченко, 59

«Ворскла»: Исенко – Крупский, Хрипчук, Фернан (Бацула, 46), Пердута, Павлюк, Скляр, Малыш (Ндукве, 46), Кане (Мякушко, 70), Авдили (Челядин, 70), Островский (Иеде, 31).

«Александрия»: Ермаков – Кравченко, Копина, Шабанов, Мартынюк, Калюжный, Мишнев (Смирный, 62), Шепелев (Беляев, 62), Козак (Джевани, 62), Теди Цара (Шостак, 81), Ковалец (Кулаков, 76).

Арбитр: Роман Блавацкий (Львов).

Стадион: «Ворскла» имени Алексея Бутовского.

ВОРСКЛА – АЛЕКСАНДРИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА