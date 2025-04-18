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Премьер-лига
Ворскла
18.04.2025 13:00 - : -
Александрия
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Украина. Премьер лига
18 апреля 2025, 07:08 | Обновлено 18 апреля 2025, 07:10
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Ворскла – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

У команд совершенно разные задачи: от борьбы за выживание до соревнования за титул

18 апреля 2025, 07:08 | Обновлено 18 апреля 2025, 07:10
120
0
Ворскла – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
УПЛ

В пятницу, 18 апреля, состоится матч 25 тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором будут играть полтавская «Ворскла» и «Александрия». Игра пройдет в Полтаве на поле стадиона «Ворскла» им. О. Бутовского, начало – в 13:00.

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Ворскла

«Ворскла» очень неприятно поражает своих поклонников. Они уже забыли, что такое борьба за выживание, но должны вспоминать, а младшее поколение вообще узнавать, как это – переживать, что твоя команда вылетит из УПЛ.

Команда застряла в зоне переходных матчей, более того, от 15 места, отделяющего эту зону от зоны прямого вылета, расстояние всего три очка. Даже такие, как казалось перед началом сезона, претенденты на вылет, как «Оболонь» или «Левый берег», находятся выше.

Юрий Максимов никак не может вытащить команду из такой ситуации. Пожалуй, это и нелегко сделать из-за, например, финансовой ситуации, ведь если речь идет о том, что нужно дотянуть до лета, а там будет видно, то сами понимаете, что о каких-то перспективах думать – дело неблагодарное.

Не хватает игроков для качественного усиления. Мало того, что Кулач и Пасич травмированы, еще и Салабай из-за дисквалификации не сможет сыграть. Если уж речь зашла от тренерского штаба, что нужно, пожалуй, идти в церковь молиться для улучшения реализации и общего положения дел, то о чем еще можно говорить?

Александрия

Своих проблем хватает у «Александрии», но они такого плана, о которых «Ворскла» может только мечтать. Команда борется за чемпионство, но приходится бороться и за второе место с «Шахтером» и не факт, что удастся выиграть конкуренцию с лонецкой командой, поскольку «Шахтер», доиграв наконец матч против «Кривбасса», подобрался вплотную к подопечным Ротаня и следующая осечка «Александрии» может быть роковой.

В игре предыдущего тура против «Руха» команда потеряла очки, сыграв вничью, но Руслан Ротань говорил о низкой квалификации арбитров ВАР, которые, по его мнению, играли против его команды и украли победу, не назначив пенальти.

В принципе, публично УПЛ признала ошибку арбитров, но от этого очков в турнирной таблице «Александрии» не прибавится, разве моральное удовольствие появится, но вряд ли большое.

Вернется после дисквалификации основной опорник Калюжный, но потерь других немало. Не сыграет главный бомбардир Филиппов, а ставить на острие снова Ковальца – идея так себе, Кирилл явно чувствует себя там не очень. Травмировался Безерра, вполне возможно, до конца месяца он не будет играть, а в центре защиты будет новая комбинация игроков из-за перебора желтых карт у Кампуша.

История встреч

Всего сыграно 33 матча: +11=9-13, разница мячей 33:39. Игра первого круга закончилась победой «Александрии» со счетом 1:0, гол забил Беляев.

Ориентировочные составы

«Ворскла»: Исенко – Крупский, Хрипчук, Павлюк, Пердута – Скляр, Челядин – Малыш, Ндукве, Кане – Иеде

«Александрия»: Ермаков – Кравченко, Шабанов, Копына, Мартынюк – Мышнев, Калюжный – Джевани, Шепелев, Цара – Ковалец

Прогноз на противостояние

«Ворскла» может совершить сенсацию, упереться и отобрать очки, но припсутим, что подопечные Ротаня все же останутся в чемпионской гонке и одержат нелегкую победу.

Прогноз Sport.ua
Ворскла
18 апреля 2025 -
13:00
Александрия
Побкда Александрии 1.98 Сделать ставку

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Ворскла Полтава Александрия Ворскла - Александрия чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига прогнозы
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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