В пятницу, 18 апреля, в 13:00 по киевскому времени начнется матч 25-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором встретятся «Ворскла» и «Александрия».

Команды сыграют на стадионе «Ворскла» имени Алексея Бутовского в Полтаве.

Обслуживать матч будет арбитр Роман Блавацкий из Львова.

В турнирной таблице УПЛ «Ворскла» занимает 14-е место, имея в активе 21 очко после 24 матчей. У «Александрии» 54 пункта и вторая позиция.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ворскла» – «Александрия», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua Ворскла Александрия Победа Александрии 1.98 Сделать ставку

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ТОВ «БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ ФАВБЕТ».

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021, выдана согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.