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Премьер-лига
Ворскла
18.04.2025 13:00 - : -
Александрия
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Украина. Премьер лига
18 апреля 2025, 09:33 | Обновлено 18 апреля 2025, 09:38
25
0

Ворскла – Александрия. Текстовая трансляция матча

Стенограмма поединка 25-го тура чемпионата Украины сезона-2024/2025

18 апреля 2025, 09:33 | Обновлено 18 апреля 2025, 09:38
25
0
Ворскла – Александрия. Текстовая трансляция матча
УПЛ

В пятницу, 18 апреля, в 13:00 по киевскому времени начнется матч 25-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором встретятся «Ворскла» и «Александрия».

Команды сыграют на стадионе «Ворскла» имени Алексея Бутовского в Полтаве.

Обслуживать матч будет арбитр Роман Блавацкий из Львова.

В турнирной таблице УПЛ «Ворскла» занимает 14-е место, имея в активе 21 очко после 24 матчей. У «Александрии» 54 пункта и вторая позиция.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ворскла» – «Александрия», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Ворскла
18 апреля 2025 -
13:00
Александрия
Победа Александрии 1.98 Сделать ставку

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Богдан Розумовский
Богдан Розумовский Sport.ua
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