Ворскла – Александрия. Текстовая трансляция матча
Стенограмма поединка 25-го тура чемпионата Украины сезона-2024/2025
В пятницу, 18 апреля, в 13:00 по киевскому времени начнется матч 25-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором встретятся «Ворскла» и «Александрия».
Команды сыграют на стадионе «Ворскла» имени Алексея Бутовского в Полтаве.
Обслуживать матч будет арбитр Роман Блавацкий из Львова.
В турнирной таблице УПЛ «Ворскла» занимает 14-е место, имея в активе 21 очко после 24 матчей. У «Александрии» 54 пункта и вторая позиция.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ворскла» – «Александрия», за которой можно следить в украинской версии сайта.
13:00
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