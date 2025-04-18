Ворскла – Александрия – 1:3. Бой в Полтаве. Видео голов и обзор матча
Команды встречались в 25-м туре УПЛ
18 апреля в матче 25-го тура Украинской Премьер-лиги встречались полтавская «Ворскла» и «Александрия».
Игра началась часом позже из-за воздушной тревоги.
Только команды успели разогреться, как в Полтаве была снова объявлена тревога.
После возобновления игры «Александрия» сразу же забила.
На 37-й минуте «александрийцы» воспользовались ошибкой защитников «Ворсклы» и Тедди Цара с 10-метров «расстрелял» Исенко.
На 45+1 Теди Цара довел счет до разгромного.
Во втором тайме полтавчане бросили все силы, чтобы сократить отставание. На 74-й минуте Ндукве отличился забитым мячом.
УПЛ. 25-й тур. 18 апреля
Ворскла Полтава – Александрия – й:3 (второй тайм)
Гол: Ндукве, 74, – Ковалец, 7, Теди Цара, 37, 45+1
Видео голов и обзор матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В полуфиналах сыграют: Тоттенхэм – Буде-Глимт, Атлетик – Ман Юнайтед
Возможно, руководству «бело-синих» все-таки стоит присмотреться к тем, кто уже адаптирован к лиге?