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Украина. Премьер лига
18 апреля 2025, 17:08 |
1701
1

Ворскла – Александрия – 1:3. Бой в Полтаве. Видео голов и обзор матча

Команды встречались в 25-м туре УПЛ

18 апреля 2025, 17:08 |
1701
1
Ворскла – Александрия – 1:3. Бой в Полтаве. Видео голов и обзор матча
УПЛ

18 апреля в матче 25-го тура Украинской Премьер-лиги встречались полтавская «Ворскла» и «Александрия».

Игра началась часом позже из-за воздушной тревоги.

Только команды успели разогреться, как в Полтаве была снова объявлена ​​тревога.

После возобновления игры «Александрия» сразу же забила.

На 37-й минуте «александрийцы» воспользовались ошибкой защитников «Ворсклы» и Тедди Цара с 10-метров «расстрелял» Исенко.

На 45+1 Теди Цара довел счет до разгромного.

Во втором тайме полтавчане бросили все силы, чтобы сократить отставание. На 74-й минуте Ндукве отличился забитым мячом.

УПЛ. 25-й тур. 18 апреля

Ворскла Полтава – Александрия – й:3 (второй тайм)

Гол: Ндукве, 74,Ковалец, 7, Теди Цара, 37, 45+1

Видео голов и обзор матча

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Александрия Ворскла Полтава Ворскла - Александрия видео голов и обзор Теди Цара
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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Поздравляю Александрию с победой!
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