Ворскла – Александрия – 1:3. Бой в Полтаве. Видео голов и обзор матча

18 апреля в матче 25-го тура Украинской Премьер-лиги встречались полтавская «Ворскла» и «Александрия».

Игра началась часом позже из-за воздушной тревоги.

Только команды успели разогреться, как в Полтаве была снова объявлена ​​тревога.

После возобновления игры «Александрия» сразу же забила.

На 37-й минуте «александрийцы» воспользовались ошибкой защитников «Ворсклы» и Тедди Цара с 10-метров «расстрелял» Исенко.

На 45+1 Теди Цара довел счет до разгромного.

Во втором тайме полтавчане бросили все силы, чтобы сократить отставание. На 74-й минуте Ндукве отличился забитым мячом.

УПЛ. 25-й тур. 18 апреля

Ворскла Полтава – Александрия – й:3 (второй тайм)

Гол: Ндукве, 74, – Ковалец, 7, Теди Цара, 37, 45+1

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