Шведский клуб впервые в своей истории будет играть в полуфинале еврокубка

Во втором четвертьфинальном матче Лиги Конференций «Юргорден» одолел «Рапид» на выезде со счетом 4:1 (4:2 по сумме двух встреч) и вышел в полуфинал турнира.

Шведский клуб впервые в своей истории вышел в полуфинал еврокубков.

Также «Юргорден» стал первым шведским клубом с 1987 года, который сыграет в полуфинале еврокубка. Тогда в 1/2 кубка УЕФА сыграл «Гетеборг».

В полуфинале «Юргордену» предстоит противостояние с главным фаворитом турнира, лондонским «Челси».

1/2 - @DIF_Fotboll are the first Swedish team to reach a European semi-final since Halmstads BK in 1997 (UEFA Intertoto Cup), and the first to do so in a major European competition since IFK Göteborg in 1987 (UEFA Cup). Fighters. https://t.co/4uNdfSWoLB