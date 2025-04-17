Челси – Легия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В четверг, 17 апреля, проходит ответный матч 1/4 финала Лиги конференций между лондонским «Челси» и варшавской «Легией».

Встречу принимает Стэмфорд Бридж в Лондоне. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.

Первый матч завершился победой английского клуба со счетом 3:0.

Лига конференций. 1/4 финала

Челси – Легия – 0:1 (обновляется)

Гол: Пекгарт, 10 (пенальти)

❗️ ГОЛ! Пекгарт забил в ворота Челси, 10-я минута, 0:1