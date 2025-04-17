Лига конференций17 апреля 2025, 21:54 | Обновлено 17 апреля 2025, 22:22
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Челси – Легия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор ответного матча 1/4 финала Лиги конференций
17 апреля 2025, 21:54 | Обновлено 17 апреля 2025, 22:22
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В четверг, 17 апреля, проходит ответный матч 1/4 финала Лиги конференций между лондонским «Челси» и варшавской «Легией».
Встречу принимает Стэмфорд Бридж в Лондоне. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.
Первый матч завершился победой английского клуба со счетом 3:0.
Лига конференций. 1/4 финала
Челси – Легия – 0:1 (обновляется)
Гол: Пекгарт, 10 (пенальти)
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