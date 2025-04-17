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Лига конференций
17 апреля 2025, 21:54 | Обновлено 17 апреля 2025, 22:22
115
0

Челси – Легия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор ответного матча 1/4 финала Лиги конференций

17 апреля 2025, 21:54 | Обновлено 17 апреля 2025, 22:22
115
0
Челси – Легия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine. Коул Палмер

В четверг, 17 апреля, проходит ответный матч 1/4 финала Лиги конференций между лондонским «Челси» и варшавской «Легией».

Встречу принимает Стэмфорд Бридж в Лондоне. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.

Первый матч завершился победой английского клуба со счетом 3:0.

Лига конференций. 1/4 финала

Челси – Легия – 0:1 (обновляется)

Гол: Пекгарт, 10 (пенальти)

❗️ ГОЛ! Пекгарт забил в ворота Челси, 10-я минута, 0:1

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Легия Варшава Челси Лига конференций видео голов и обзор Томаш Пекгарт
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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