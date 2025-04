Киммих: «У Баварии слишком много поражений. В какой-то момент ты вылетаешь»

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих поделился эмоциями от вылета своей команды из Лиги чемпионов от Интера в 1/4 финала турнира.

«Слишком много поражений. В какой-то момент ты вылетаешь. В любом случае, нам повезло, что мы прошли так далеко с таким количеством поражений. Мы должны значительно улучшить эффективность и снизить уязвимость команды позади», – сказал Киммих.

«Бавария» не смогла квалифицироваться в полуфинал Лиги чемпионов, проиграв «Интеру» (3:4) по итогам двухматчевого противостояния. В полуфинале «Интер» сыграет против «Барселоны». В другой полуфинальной паре встретятся «Арсенал» и ПСЖ.

