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  4. Киммих: «У Баварии слишком много поражений. В какой-то момент ты вылетаешь»
Лига чемпионов
17 апреля 2025, 09:49 | Обновлено 17 апреля 2025, 10:02
365
0

Киммих: «У Баварии слишком много поражений. В какой-то момент ты вылетаешь»

Немец раздосадован поражением от миланского «Интера» в 1/4 финала Лиги чемпионов

17 апреля 2025, 09:49 | Обновлено 17 апреля 2025, 10:02
365
0
Киммих: «У Баварии слишком много поражений. В какой-то момент ты вылетаешь»
Getty Images/Global Images Ukraine. Йозуа Киммих

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих поделился эмоциями от вылета своей команды из Лиги чемпионов от Интера в 1/4 финала турнира.

«Слишком много поражений. В какой-то момент ты вылетаешь. В любом случае, нам повезло, что мы прошли так далеко с таким количеством поражений. Мы должны значительно улучшить эффективность и снизить уязвимость команды позади», – сказал Киммих.

«Бавария» не смогла квалифицироваться в полуфинал Лиги чемпионов, проиграв «Интеру» (3:4) по итогам двухматчевого противостояния. В полуфинале «Интер» сыграет против «Барселоны». В другой полуфинальной паре встретятся «Арсенал» и ПСЖ.

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Йозуа Киммих Бавария Интер Милан Лига чемпионов Интер - Бавария
Олег Вахоцкий Источник: X (Twitter)
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