Осталось четыре гранда. Стали известны полуфинальные пары Лиги чемпионов
В полуфиналах сыграют: Арсенал против ПСЖ, Барселона против Интера
Вечером 16 апреля состоялись ответные поединки 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА 2024/25.
Итальянский Интер и английский Арсенал пополнили состав полуфиналистов.
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Реал Мадрид без украинского голкипера Андрея Лунина второй раз уступил лондонскому Арсеналу (1:2), за который на замену на 90+5 минуте вышел украинский защитник Александр Зинченко. Неделей ранее канониры одержали разгромную победу в первой игре против галактикос (3:0).
Итальянский Интер дома, в Милане, сумел удержать перевес в игре против немецкой Баварии (2:2) после победы с минимальным перевесом неделей ранее (2:1).
В полуфиналах сыграют: Арсенал против ПСЖ, Барселона против Интера.
На главный титул европейского клубного футбола претендуют 4 клуба-гранда.
Полуфиналы состоятся 29/30 апреля и 6/7 мая. Финал планируется провести 31 мая на Альянц Арене в Мюнхене.
🏆 Лига чемпионов УЕФА 2024/25
1/4 финала. Ответные матчи
🔹 15 апреля
- 22:00. Астон Вилла (Англия) – ПСЖ (Франция) – 3:2 [первый матч – 1:3]
Голы: Тилеманс, 34, Макгинн, 55, Конса, 57 – Хакими, 11, Нуну Мендеш, 27
- 22:00. Боруссия Д (Германия) – Барселона (Испания) – 3:1 [первый матч – 0:4]
Голы: Гирасси, 11 (пен), 49, 76 – Бенсебаини, 54 (автогол)
🔹 16 апреля
- 22:00. Интер (Италия) – Бавария (Германия) – 2:2 [первый матч – 2:1]
Голы: Лаутаро Мартинес, 58, Павар, 61 – Кейн, 52, Дайер, 76
- 22:00. Реал Мадрид (Испания) – Арсенал (Англия) – 1:2 [первый матч – 0:3]
Голы: Винисиус Жуниор, 67 – Сака, 65, Габриэл Мартинелли, 90+3
Результаты 1/4 финала
Пары 1/2 финала
29/30 апреля и 6/7 мая
- Арсенал (Англия) – ПСЖ (Франция)
- Барселона (Испания) – Интер (Италия)
Финал
- 31 мая. Альянц Арена, Мюнхен (Германия)
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