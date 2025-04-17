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Лига чемпионов
17 апреля 2025, 00:10 | Обновлено 17 апреля 2025, 00:57
2287
3

Осталось четыре гранда. Стали известны полуфинальные пары Лиги чемпионов

В полуфиналах сыграют: Арсенал против ПСЖ, Барселона против Интера

17 апреля 2025, 00:10 | Обновлено 17 апреля 2025, 00:57
2287
3
Осталось четыре гранда. Стали известны полуфинальные пары Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 16 апреля состоялись ответные поединки 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА 2024/25.

Итальянский Интер и английский Арсенал пополнили состав полуфиналистов.

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Реал Мадрид без украинского голкипера Андрея Лунина второй раз уступил лондонскому Арсеналу (1:2), за который на замену на 90+5 минуте вышел украинский защитник Александр Зинченко. Неделей ранее канониры одержали разгромную победу в первой игре против галактикос (3:0).

Итальянский Интер дома, в Милане, сумел удержать перевес в игре против немецкой Баварии (2:2) после победы с минимальным перевесом неделей ранее (2:1).

В полуфиналах сыграют: Арсенал против ПСЖ, Барселона против Интера.

На главный титул европейского клубного футбола претендуют 4 клуба-гранда.

Полуфиналы состоятся 29/30 апреля и 6/7 мая. Финал планируется провести 31 мая на Альянц Арене в Мюнхене.

🏆 Лига чемпионов УЕФА 2024/25

1/4 финала. Ответные матчи

🔹 15 апреля

  • 22:00. Астон Вилла (Англия) – ПСЖ (Франция) – 3:2 [первый матч – 1:3]

Голы: Тилеманс, 34, Макгинн, 55, Конса, 57 – Хакими, 11, Нуну Мендеш, 27

  • 22:00. Боруссия Д (Германия) – Барселона (Испания) – 3:1 [первый матч – 0:4]

Голы: Гирасси, 11 (пен), 49, 76 – Бенсебаини, 54 (автогол)

🔹 16 апреля

  • 22:00. Интер (Италия) – Бавария (Германия) – 2:2 [первый матч – 2:1]

Голы: Лаутаро Мартинес, 58, Павар, 61 – Кейн, 52, Дайер, 76

  • 22:00. Реал Мадрид (Испания) – Арсенал (Англия) – 1:2 [первый матч – 0:3]

Голы: Винисиус Жуниор, 67 – Сака, 65, Габриэл Мартинелли, 90+3

Результаты 1/4 финала

Пары 1/2 финала

29/30 апреля и 6/7 мая

  • Арсенал (Англия) – ПСЖ (Франция)
  • Барселона (Испания) – Интер (Италия)

Финал

  • 31 мая. Альянц Арена, Мюнхен (Германия)

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Олег Мандрівник
ФК Ковалівка порвала б їх усіх. Але вона поки що на дні аматорської ліги
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0
😼
А можливо могли б побачити
 Арсенал : Ліверпуль     
якби марсесайдці перемогли дома
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-1
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